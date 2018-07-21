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Чому українські військові кораблі не встигли забрати під час анексії Криму

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Чому українські військові кораблі не встигли забрати під час анексії Криму
Чому українські військові кораблі не встигли забрати під час анексії Криму / Фото з власних джерел

Українські моряки залишили одне судно в Донузлаві. Також росіяни захопили субмарину "Запоріжжя", корвети "Тернопіль", "Луцьк" та "Придніпров’я", протичовновий корабель "Хмельницький" – це найкращі військові кораблі України.

"Там залишився практично весь бойовий склад кораблів. За нашими даними вони існують як донори, тобто їх розкомплектовують", – зазначив командувач ВМС України Ігор Воронченко.

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Військову техніку можна було вберегти, переконаний Андрій Сенченко, якого у 2014 році терміново призначають виконувачем обов’язків голови Адміністрації Президента. Він працював 3 роки на державних посадах, і саме йому доручають вести переговори з владою окупованого Криму про виведення кораблів із півострова.

Нам заявили про те, що у флоту є борги перед севастопольськими підприємствами за виконані судноремонтні роботи, і поки ці борги не погасять, то ні про який вивід кораблів мова йти не може,
– Андрій Сенченко.

Те, що заборгованість Міноборони перед судноремонтними компаніями дійсно була, підтвердив і командувач ВМС України Сергій Гайдук. Однак, суми були невеликі – близько сотні тисяч гривень.

Одна з судно-ремонтних компаній "Остов" написала листа російським військовим. У якому директор Соболєв просить керівництво Чорноморського флоту РФ "перешкодити вивезенню кораблів із Криму, поки Міноборони України не погасить борг".

Компанія
Компанія "Остов" написала листа російським військовим

Компанія заявила, що Україна повинна повернути 3 мільйони гривень. Сергій Гайдук переконаний, що ця сума безпідставно завищена.

Загалом таких листів, як від "Остова", надійшло 4, розповів Сенченко. Він переконаний,що ПАТ "Севморзавод" – одне з чотирьох підприємств, які відправляли листа російським військовим. Директор цього підприємства Констянтин Картошкін заявив, що ніякого листа не підписував, але зізнався, що надсилав фінансові звіти російському Міністерству торгівлі.

До редакції "Крим. Реалії" потрапив документ, який поставив хрест на вивезення українського озброєння з Криму у 2014 році. У ньому командування Чорноморського флоту РФ звертається до українських військових та особисто до генерал-лейтенанта Володимира Аскарова. Там повідомляють, що вони зупиняють виведення українських кораблів з Криму через заборгованість Міноборони України перед судноремонтними підприємствами Севастополя.

Документ від Чорноморського флоту РФ до Аскарова
Документ від Чорноморського флоту РФ до Аскарова

Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

Теги: Новини України Водний транспорт Гроші Анексія Криму Міністерство оборони України
Джерело: 24 канал
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