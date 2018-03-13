Почему уволили Госсекретаря США: версия политолога

Назначение директора ЦРУ Майкла Помпео Госсекретарем США вместо Рекса Тиллерсона отразится изменением политики в отношении России.

Об этом сайту "24" рассказал политический эксперт Сергей Постоловский.

По мнению политолога, политика Белого дома в отношении России после назначения Помпео станет более эффективной, сугубо проамериканской. Помпео, замечает он, был директором ЦРУ при президенте Джордже Буше и зарекомендовал себя как очень профессиональный разведчик.

Отставку Тиллерсона Постоловский объясняет тем, что за год с момента его назначения США на мировой арене не удалось достичь важных побед – ни на Ближнем Востоке, ни в вопросе Северной Кореи, ни в отношениях с Россией.

Тиллерсон много времени проработал в России. На фоне скандала по поводу вмешательства России в выборы президента США, дел против экс-руководителя штаба Трампа Манафорта и в целом обвинений самого Трампа в связях и симпатиях к Путину – это может быть компромиссное решение, чтобы изменить общественное мнение и разрядить ситуацию,

– считает Сергей Постоловский.

По его словам, очевидно, отношения США с Россией будут одним из стратегических направлений нового Госсекретаря Помпео. В частности, стратегия в отношении России будет более эффективной.

Напомним, Рекс Тиллерсон уволен с должности Госсекретяря США. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. По словам президента США Дональда Трампа, Помпео "фантастически справляется" на новом месте работы. Он поблагодарил Тиллерсона за службу.

Кто такой Рекс Тиллерсон? Возглавлял Госдепартамент США с 20 января 2017 года, с тех пор как Трамп стал президентом. В прошлом он был руководителем нефтяной компании ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался. Слухи об отставке Тиллерсона ходили уже давно, в частности, в связи с серьезными разногласиями в позициях Трампа и руководителя американского внешнеполитического ведомства.

В российско-украинском конфликте Тиллерсон был на нашей стороне и всегда считал вопрос Украины приоритетным для США.