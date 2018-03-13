Чому звільнили Держсекретаря США: версія політолога

Призначення директора ЦРУ Майкла Помпео Держсекретарем США замість Рекса Тіллерсона позначиться зміною політики щодо Росії.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Сергій Постоловський.

На думку політолога, політика Білого дому щодо Росії після призначення Помпео стане більш ефективною, суто проамериканською. Помпео, зауважує він, був директором ЦРУ при президенті Джорджеві Бушу і зарекомендував себе як дуже професійний розвідник.

Відставку Тіллерсона Постоловський пояснює тим, що за рік з моменту його призначення США на світовій арені не вдалося досягти важливих перемог – ні на Близькому Сході, ні в питанні Північної Кореї, ні у відносинах з Росією.

Тіллерсон багато часу пропрацював у Росії. На тлі скандалу щодо втручання Росії у вибори президента США, справ проти екс-керівника штабу Трампа Манафорта і загалом звинувачень самого Трампа у зв’язках і симпатіях до Путіна – це може бути компромісне рішення, щоб змінити громадську думку і розрядити ситуацію,

– вважає Сергій Постоловський.

За його словами, вочевидь, відносини США з Росією будуть одним зі стратегічних напрямків нового Держсекретаря Помпео. Зокрема, стратегія щодо Росії буде більш ефективною.

Нагадаємо, Рекс Тіллерсон звільнений з посади Держсекретяря США. Його місце займе директор ЦРУ Майк Помпео. За словами президента США Дональда Трампа, Помпео "фантастично впорається" на новому місці роботи. Він подякував Тіллерсону за службу.

Хто такий Рекс Тіллерсон? Очолював Держдепартамент США з 20 січня 2017 року, відтоді як Трамп став президентом. У минулому він був керівником нафтової компанії ExxonMobil і дипломатичною роботою ніколи не займався. Чутки про відставку Тіллерсона ходили вже давно, зокрема, у зв'язку із серйозними розбіжностями в позиціях Трампа і керівника американського зовнішньополітичного відомства.

У російсько-українському конфлікті Тіллерсон був на нашому боці і завжди вважав питання України пріоритетним для США.