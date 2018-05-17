Почему в Польше часто нападают на украинцев: в МИД дали этому объяснение

Нападения на украинцев в Польше случаются как на бытовой почве, так и на почве "раскрученной на высшем уровне розни". Кроме того, конфликты вспыхивают из-за того, что украинцы частично забирают работу у поляков.

Об этом изданию "Обозреватель" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Количество украинцев в Польше растет. Соответственно в процентном объеме это увеличивает вероятность таких случаев. Они могут возникать как на бытовой почве, так и действительно на уровне раскрученной на высшем уровне вражды. Все ли случаи связаны с национальностью? Конечно, нет. А случаи, когда украинцы совершают преступления в Польше? Конечно, тоже есть. Если проанализировать все эти моменты, то получится совсем другая картина", – рассказал дипломат.

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При этом Боднар отметил, что можно настойчиво кричать о том, что в Польше не уважают украинцев, однако если посмотреть на статистику, то ситуация иная: всего 39 случаев нападений на 2 миллиона украинцев.

К тому же, есть социальный аспект – не секрет, что украинцы частично забирают работу у поляков, иногда возникают бытовые конфликты. Хотя там и дефицит на рынке труда, часть поляков, которая реагирует агрессивно, так не думает. Подтверждением этому является та же статистика – общественные настроения относительно украинцев в Польше действительно ухудшились,

– отметил заместитель министра.

Он уточнил, что 2-3 года назад уровень симпатий к украинцам в ​​Польше составил примерно 30-32%, а на сегодня – 24%.