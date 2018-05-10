В Польше жестоко избили трех украинцев: у одного мужчины откушенный язык

Неподалеку Варшавы в селе Ґлоскув группа людей напала на трех украинцев. Злоумышленники избили украинцев в возрасте от 45 до 52 лет, которые работают в местной Ассоциации водных компаний.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Нападавшие набросились на своих жертв с бейсбольными битами. Одного из трех украинцев агрессоры очень сильно избили. Мужчина попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком. Во время инцидента у него случился эпилептический приступ", – говорится в сообщении издания.

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Отметим, что инцидент случился еще 3 мая, однако о нем стало известно только сейчас. Издание уточнило, что инцидент начался с того, что около одного из магазинов между украинцами и группой неизвестных произошла словесная перепалка. Один из нападавших заявил украинцам, что знает, где они живут, и когда украинцы шли домой, им загородили дорогу 2 автомобиля, из которых вышло 6-7 мужчин.

"Об инциденте сообщили в полицию. Правоохранители продолжают розыск агрессоров и пока не раскрывают подробности обстоятельств инцидента. Собранный материал не позволяет утверждать, произошло нападение на национальной почве", – добавило издание.