У Польщі жорстоко побили трьох українців: в одного чоловіка відкушений язик

Неподалік Варшави у селі Ґлоскув група людей напала на трьох українців. Зловмисники побили українців віком від 45 до 52 років, які працюють у місцевій Асоціації водних компаній.

Про це повідомляє "Польське радіо".

"Нападники накинулися на своїх жертв із бейсбольними битами. Одного з трьох українців агресори дуже сильно побили. Чоловік потрапив до лікарні з проламаним черепом та відкушеним язиком. Під час інциденту в нього стався епілептичний напад", – мовиться у повідомленні видання.

Читайте також: У Польщі радикали атакували активістів, які реставрували українські пам'ятки

Зазначимо, що інцидент трапився ще 3 травня, проте про нього стало відомо тільки зараз. Видання уточнило, що інцидент розпочався з того, що біля одного з магазинів між українцями та групою невідомих сталася словесна перепалка. Один із нападників заявив українцям, що знає, де вони живуть, і коли українці йшли додому, їм загородили дорогу 2 автомобілі, з яких вийшло 6-7 чоловіків.

"Про інцидент повідомили до поліції. Правоохоронці продовжують розшук агресорів і поки не розкривають подробиці обставин інциденту. Зібраний матеріал не дозволяє стверджувати, чи стався напад на національному ґрунті", – додало видання.