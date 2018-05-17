Чому в Польщі часто нападають на українців: в МЗС дали цьому пояснення

Напади на українців у Польщі трапляються як на побутовому ґрунті, так і на ґрунті "розкрученої на вищому рівні ворожнечі". Окрім того, конфлікти спалахують через те, що українці частково забирають роботу у поляків.

Про це виданню "Обозреватель" розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Кількість українців у Польщі зростає. Відповідно у процентному обсязі це збільшує ймовірність таких випадків. Вони можуть виникати як на побутовому ґрунті, так і дійсно на рівні розкрученої на вищому рівні ворожнечі. Чи всі випадки пов'язані з національністю? Звичайно, ні. А є випадки, коли українці скоюють злочини в Польщі? Звичайно, теж є. Якщо проаналізувати всі ці моменти, то вийде зовсім інша картина", – розповів дипломат.

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При цьому Боднар зазначив, що можна наполегливо кричати про те, що в Польщі не поважають українців, проте якщо подивитися на статистику, то ситуація інша: всього 39 випадків нападів на 2 мільйони українців.

До того ж, є соціальний аспект – не секрет, що українці частково забирають роботу у поляків, іноді виникають побутові конфлікти. Хоча там і дефіцит на ринку праці, частина поляків, яка реагує агресивно, так не думає. Підтвердженням цьому є та ж статистика – суспільні настрої щодо українців у Польщі справді погіршилися,

– наголосив заступник міністра.

Він уточнив, що 2-3 роки тому рівень симпатій до українців у Польщі становив приблизно 30-32%, а на сьогодні – 24%.