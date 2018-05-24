Почему в Украине "барыги" становятся политиками

Каждый "барыга", не имеет значения, торгует он янтарем или "барижными" вакцинами, может прийти в телевизор и рассказывать, как жить дальше.

Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" экономический аналитик Сергей Фурса.

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По его словам, сначала эти люди провели "приватизацию 90-х", а теперь активно рассказывают, что приватизация – это зло. Это не было прозрачной и чистой продажей без дополнительных условий. Это были схемы, которые, кстати, как и сегодня, прикрывались в том числе и заботой об отечественном производителе, и преференций украинцев, отечественным инвесторам.

А закончилось это олигархатом. И теперь эти люди пугают граждан Украины приватизацией в целом, говоря, что пусть уж лучше у государства, и они продолжают сидеть на потоках государственных компаний,

– сказал Фурса.

"Но стоит прийти адекватному человеку и сказать "давайте продадим на открытом конкурсе, пусть победит тот, кто даст лучшую цену и без дополнительных условий" (аля покупатель должен иметь опыт работы в Украине, любить футбол и его фамилия должна бы быть на конкретную букву), как его тут же заклеймят врагом народа", – ответил финансовый аналитик.

И добавил, что заклеймят люди, которые нажились на схемах 90-х и используют эту фантмоную боль для того, чтоб продолжать наживаться.

Видео полного выпуска видеоблога Сергей Фурса "Финансовая грамотность" за 24 мая 2018.