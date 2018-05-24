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Чому в Україні "бариги" стають політиками

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Чому в Україні
Чому в Україні "бариги" стають політиками / slovoidilo.ua

Кожен "барига", не має значення, торгує він бурштином чи "барижними" вакцинами, може прийти в телевізор і розповідати, як жити далі.

Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" економічний аналітик Сергій Фурса.

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За його словами, спочатку ці люди провели "приватизацію 90-х", а тепер активно розповідають, що приватизація – це зло. Це не було прозорим і чистим продажем без додаткових умов. Це були схеми, які, до речі, як і сьогодні, прикривалися в тому числі і турботою про вітчизняного виробника, і преференцій українців, вітчизняним інвесторам.

А закінчилося це олігархатом. І тепер ці люди лякають громадян України приватизацією в цілому, кажучи, що нехай вже краще у держави, і вони продовжують сидіти на потоках державних компаній,
– сказав Фурса.

"Але варто прийти адекватній людині і сказати "давайте продамо на відкритому конкурсі, нехай переможе той, хто дасть кращу ціну і без додаткових умов" (аля покупець повинен мати досвід роботи в Україні, любити футбол і його прізвище мало бути на конкретну букву), як його тут же затаврують ворогом народу", – відповів фінансовий аналітик.

І додав, що затаврують люди, які нажилися на схемах 90-х і використовують цю фантмоную біль для того, що продовжувати наживатися.

Відео повного випуску відеоблогу Сергій Фурса "Фінансова грамотність" за 24 травня 2018.

 

Теги: Новини України Новини політики Корупція Приватизація Відеоблоги
Джерело: 24 Канал
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