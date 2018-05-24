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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини

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Прививки люди перестали делать, потому что министр здравоохранения от "Партии регионов" закупала и продавала "барыжную" вакцину своего сына, которая приводила к смертям людей и вряд ли спасала от кори. И теперь эти люди сами требуют уволить министра, которая закупает современные вакцины через международные организации, наказав ее за свою жадность и глупость.

Это общая история для Украины. Когда люди сначала делают гадость, а потом "своим примером" доказывают, что ничего делать нельзя в принципе.

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А институт репутации в стране отсутствует. И каждый "барыга", не важно, торгует он янтарем или торговал "барыжными" вакцинами, может прийти в телевизор и рассказывать, как жить дальше.

Сначала эти люди провели "приватизацию 90-х". И теперь активно рассказывают, что приватизация – это зло. Конечно, то что они делали, это зло. Но это не было приватизацией.

Это не было прозрачной и чистой продажей, без дополнительных условий. Это были схемы, которые, кстати, как и сегодня, прикрывались в том числе и заботой об отечественном производителе. И преференциям украинцев, отечественным инвесторам.

Закончилось это олигархатом. И теперь эти люди пугают граждан Украины приватизацией в целом, говоря, что пусть уж лучше у государства. Потому что продолжают сидеть на потоках государственных компаний.

Но стоит прийти адекватному человеку, сказать – давайте продадим на открытом конкурсе, пусть победит тот, кто даст лучшую цену и без дополнительных условий (аля покупатель должен иметь опыт работы в Украине, любить футбол и его фамилия должна быть на конкретную букву), как его тут же заклеймят врагом народа.

Уляна Супрун
Министр здравоохранения Уляна Супрун

Заклеймят люди, нажившиеся на схемах 90-х и использующие эту фантмоную боль для того, что продолжать наживаться. Эти же люди твердят, что рынок земли – это плохо. И не потому, что рынок земли – это плохо, а потому что "это плохо в Украине, ведь в нашем государстве все, что не делается, все плохо".

Также эти говорят люди, которые своими руками делали все в Украине. И да, делали плохо. И зарабатывали на этом, как с вакциной от кори. И хотят зарабатывать и дальше.

Кстати, тоже как с вакционой от кори, ведь если убрать Уляну Супрун и иностранные закупки, то можно снова продавать людям "барыжные" вакцины своих детей.

В начале 90-х люди в Украине поддерживали введение рынка земли, 70% были за. И это естественно, потому что трудно логично объяснить, когда люди выступают за то, чтобы им что-то запрещали. Сейчас 70% против. Потому что все эти 20 лет они видят, как "опытные хозяйственники" управляют и боятся доверить им еще что то. И, одновременно, слушают этих самых опытных хозяйственников сейчас, когда они доказывают, что делать рынок нельзя в принципе.


"Партия регионов"

Не то, что надо сделать рынок правильно и не так, как всегда, а нельзя вообще. Это как утверждать, что вакцинация – это плохо на основе того, что представители "Партии регионов" продавали когда-то "барыжные" вакцины. И разорвать этот порочный круг может только политическая воля первого лица, как в медицинской реформе. Которое, лицо, просто придет и сделает.

И через год, если бы рынок земли заработал, люди бы увидели, что никакие олигархи или китайцы не скупили всю землю, а вот стоимость паев и аренда растут, растет урожайность и гривна даже выигрывает от этого. А конец света не наступил. Потому что просто кто-то взял и открыл рынок, убрав государство оттуда, где ему не место и установил прозрачные правила без ограничений, дающих преимущество куму и куму кума.

Это все зависит от того, кто будет реализовывать реформу. И под чьим контролем. И покажет, что реализовывать правильные вещи можно правильно, а не традиционно, по-украински. Такая возможность есть. Особенно сейчас, когда власти находятся под контролем, и даже не у общества, на которые власти пока могут чихать, а кредиторов.

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И да, лучше бы это первое лицо было не привычным фейсом из телевизора. Потому что привычные фейсы уже делали. И мы знаем как. И доверить им сделать еще что-то действительно трудно. Но если есть выбор делать правильно при надоевшем фейсе (но под контролем МВФ) или не делать вообще, то лучше делать. Ведь не делать нельзя. Потому что часы тикают. И мир движется вперед. Оставляя нас далеко позади.

И нельзя просто откладывать решение проблем. Потому что еще немного, и все школы пришлось бы закрыть на карантин. Потому что еще немного, и государственные предприятия придется все сдать на металлолом. Потому что еще немного, и умрут все собственники паев, которым так и не дали воспользоваться своим правом собственности.

Это история не про прививки и не про рынок земли. Это история о том, что не надо слушать людей, которые сделали все, чтобы Украина оказалась в положении бедного родственника. Их слова ничего не значат. Потому что за них говорят их дела. И своими же делами они попрекают тех, кто хочет сделать правильно.

Автор: Сергій Фурса
Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Корупція Фінансова грамотність Вакцина Партія регіонів Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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