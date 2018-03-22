Почему власть отказалась от услуг оценщиков при приватизации госимущества

Как выгодно продать государственные предприятия – в интервью 24 каналу рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

– Сейчас мы считаем, что принципиально можно приватизировать в ближайшее время около 900 объектов из тех, которые находятся под Кабинетом Министров Украины. Но из этих 900 объектов сейчас разрешены к приватизации около 250-ти. То есть с ними мы сейчас и будем работать.

– Большое количество предприятий – 3000 – в государственной собственности – это второй аспект проблемы, кроме коррупции. Министерство экономического развития и торговли сейчас работает над документом, который называется "Государственная политика собственности", который отвечает на простой вопрос: "Зачем государству нужна вся эта собственность?" В собственности государства должны остаться стратегические объекты, а все не стратегические – должны быть проданы.

– Одна из новаций законопроекта о приватизации – мы отказываемся от обязательной оценки объекта недвижимости, которая ранее делалась оценщиком. Это звучит как будто привлекательно, но на самом деле это привело к тому, что процесс чрезвычайно бюрократизировался. Потому что оценщиков не интересует, можно ли объект продать. Его интересует, чтобы к нему потом не пришли правоохранительные органы и не начинали его за эту оценку "таскать". Поэтому, как правило, их оценка была завышена в разы. Соответственно, никто не приходил, ну и им было классно.

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