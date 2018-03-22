21:35
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
0°C -8°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    2°C -14°C
  • воскресенье
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Почему власть отказалась от услуг оценщиков при приватизации госимущества

20 Читати новину українською

Как выгодно продать государственные предприятия – в интервью 24 каналу рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

– Сейчас мы считаем, что принципиально можно приватизировать в ближайшее время около 900 объектов из тех, которые находятся под Кабинетом Министров Украины. Но из этих 900 объектов сейчас разрешены к приватизации около 250-ти. То есть с ними мы сейчас и будем работать.

– Большое количество предприятий – 3000 – в государственной собственности – это второй аспект проблемы, кроме коррупции. Министерство экономического развития и торговли сейчас работает над документом, который называется "Государственная политика собственности", который отвечает на простой вопрос: "Зачем государству нужна вся эта собственность?" В собственности государства должны остаться стратегические объекты, а все не стратегические – должны быть проданы.

– Одна из новаций законопроекта о приватизации – мы отказываемся от обязательной оценки объекта недвижимости, которая ранее делалась оценщиком. Это звучит как будто привлекательно, но на самом деле это привело к тому, что процесс чрезвычайно бюрократизировался. Потому что оценщиков не интересует, можно ли объект продать. Его интересует, чтобы к нему потом не пришли правоохранительные органы и не начинали его за эту оценку "таскать". Поэтому, как правило, их оценка была завышена в разы. Соответственно, никто не приходил, ну и им было классно.

Больше – смотрите в интервью.

Теги: Новости политики Новости Украины Приватизация Недвижимость Министерство экономического развития и торговли
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
сегодня, 18:01 Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
Блог Соцмережі 1488
Савченко и госпереворот: реальная угроза или спланированная провокация?
сегодня, 17:07 Савченко и госпереворот: реальная угроза или спланированная провокация?
Інна Жолобович 1983
Як Аваков став одним із найвпливовіших політиків в країні
сегодня, 16:01 Як Аваков став одним із найвпливовіших політиків в країні
Христина Бердинських 340
Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
сегодня, 14:59 Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
Блог Соцмережі 1889
Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
сегодня, 14:07 Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
Семен Кабакаєв 3317
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук