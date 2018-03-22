Чому влада відмовилась від послуг оцінщиків при приватизації держмайна

Як вигідно продати державні підприємства – в інтерв'ю 24 Каналу розповів перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов.

– Наразі ми вважаємо, що принципово можна приватизувати найближчим часом близько 900 об'єктів з тих, які перебувають під Кабінетом Міністрів України. Але з цих 900 об'єктів зараз дозволено до приватизації близько 250-ти. Тобто з ними ми зараз і будемо працювати.

– Велика кількість підприємств – 3 тисячі – у державній власності – це другий аспект проблеми, окрім корупції. Міністерство економічного розвитку та торгівлі зараз працює над документом, який називається "Державна політика власності", який відповідає на просте питання: "Навіщо державі потрібня вся ця власність?" У власності держави повинні залишитися стратегічні об'єкти, а всі не стратегічні – повинні бути продані.

– Одна з новацій законопроекту про приватизацію – ми відмовляємось від обов'язкової оцінки об'єкту нерухомості, яка раніше робилася оцінщиком. Це звучить начебто привабливо, але насправді це призвело до того, що процес надзвичайно бюрократизувався. Тому що оцінщиків не цікавить, чи можна об'єкт продати. Його цікавить, щоб до нього потім не прийшли правоохоронні органи і не починали його за цю оцінку "тягати". Тому, як правило, їхня оцінка була завищена в рази. Відновідно, ніхто не приходив, ну і їм було класно.

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