Почему вопрос транша от МВФ упирается в политику

Факторы, которые мешают Украине получить транш от Международного валютного фонда – неконтролируемая коррупция в государстве, дисбаланс власти и низкое качество политико-экономических решений, безответственность в освоении кредитов и невозможность минимизировать долговое обязательство Украины перед МВФ.

Об этом в комментарии 24 каналу сказал кандидат политических наук Дмитрий Гаврилюк.

Перспективы получения очередного транша от МВФ находятся в вечно "подвешенном состоянии". Досконально на этот вопрос не даст четкого ответа и украинское политическое руководство, отметил эксперт.

Если в начале сентября политикум продемонстрирует слаженность и проголосует за изменения в антикоррупционное законодательство, другие экономические законы, тогда все возможно. Но вряд ли разнодействующие оппозиции это позволят сделать власти легко, так как впереди эпопея с рассмотрением и принятием бюджета, в который партии будут пытаться втиснуть все, на чем будут пиариться на очередных парламентских выборах,

– отметил Гаврилюк.

Он уточнил – учитывая, что избирательная целесообразность диктует будущее поведение всех политических игроков, вполне логично, что часть депутатского корпуса и даже правительство, если будет принято решение идти ва-банк перед мартовскими выборами главы государства, Порошенко нужно будет показать волевого политического лидера, который "и МВФ может послать, и с Путиным поговорить по-мужски", возьмутся за информационную кампанию несогласия с требованиями МВФ. В частности, такую модель поведения уже обсудила лидер партии "Батькивщина", отметил эксперт и добавил, что не удивится, если политпроекты бывшей Партии Регионов тоже это поддерживают.

Читайте подробнее о перспективах получения международного кредитования: Транш от МВФ: быть или не быть в 2018 году