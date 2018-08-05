Чому питання траншу від МВФ впирається в політику

Чинники, що заважають Україні отримати транш від Міжнародного валютного фонду – неконтрольована корупція в державі, дисбаланс влади і низька якість політико-економічних рішень, безвідповідальність в освоєні кредитів і не можливість мінімізувати боргове зобов’язання України перед МВФ.

Про це у коментарі 24 каналу зазначив кандидат політичних наук Дмитро Гаврилюк.

Перспективи отримання чергового траншу від МВФ перебувають у вічно "підвішеному стані". Досконало на це питання не дадуть чіткої відповіді й українське політичне керівництво, зауважив експерт.

Якщо на початку вересня політикум продемонструє злагодженість і проголосує за зміни в антикорупційному законодавстві, інших економічних законах, тоді все можливо. Але навряд чи різночинні опозиції це дозволять зробити владі легко, адже попереду епопея з розгляду і прийняття бюджету, в якій партій будуть намагатись втиснути все, на чому піаритимуться на чергових парламентських виборах,

– зауважив Гаврилюк.

Він уточнив – з огляду на те, що виборча доцільність диктує майбутню поведінку всіх політичних гравців, цілком логічно, що частина депутатського корпусу та навіть уряд, якщо буде прийнято рішення йти ва-банк перед березневими виборами глави держави і Порошенку потрібно буде показати вольового політичного лідера, який "і МВФ може послати і з Путіним поговорити по-чоловічому", візьмуться за інформаційну кампанію непогодження з вимогами МВФ. Зокрема, про таку модель поведінки вже оговорила лідерка партії "Батьківщина", зауважив експерт і додав, що не здивується, якщо політпроекти колишньої Партії Регіонів теж це підтримують.

Читайте детальніше про перспективи отримання міжнародного кредитування: Транш від МВФ: бути чи не бути в 2018 році