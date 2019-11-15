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      Почему взорвались боеприпасы в Балаклее

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      Склад с боеприпасами в Балаклее, где были взрывы / 24 канал, Анна Черненко

      Военнослужащие складывали боеприпасы на специальной площадке для утилизации. Однако из-за перегрузки один из снарядов взорвался, а уже этот взрыв вызвал пожар и другие взрывы, из-за которых и погибли люди.

      Что произошло на 65-м арсенале в Балаклее 15 ноября – рассказал журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в фейсбуке.

      Читайте также: Взрывы боеприпасов в Балаклее, есть погибшие: фото, видео

      ► 5 саперов собирали снаряды калибром 152 миллиметра и остатки реактивных снарядов, которые разлетелись после взрывов.

      ► Все это нужно утилизировать, утилизацией занимаются военнослужащие.

      ► Военнослужащие собирали и складывали опасные остатки снарядов на специальной площадке, где и подрывают боеприпасы.

      Однако из-за перегрузки боеприпасов взорвался снаряд. От взрыва начался пожар. Из-за взрыва и пожара пошла цепная реакция – сдетонировали еще около десятка снарядов,
      – пояснил Бутусов.

      Двое военных погибли на месте. Еще трое – с тяжелыми ранениями, за их жизнь борются врачи.

      Угрозы для хранилища боеприпасов на базе вроде нет, как нет и угрозы местным жителям.

      Читайте также: В Балаклее погибли двое военных, еще четверо получили ранения

      Какова официальная версия событий в Балаклее?

      В ГБР говорят, что расследуют обстоятельства трагедии. Бюро подтвердило, что на технической территории военных складов воинской части А1352 был пожар и три взрыва. Подтвердили также информацию о двоих погибших и четырех травмированных.

      Уголовное производство начали за "небрежное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода" (часть 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины).

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Взрывы в Балаклее Вооруженные силы Украины Жертвы
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