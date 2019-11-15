Почему взорвались боеприпасы в Балаклее

Военнослужащие складывали боеприпасы на специальной площадке для утилизации. Однако из-за перегрузки один из снарядов взорвался, а уже этот взрыв вызвал пожар и другие взрывы, из-за которых и погибли люди.

Что произошло на 65-м арсенале в Балаклее 15 ноября – рассказал журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в фейсбуке.

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► 5 саперов собирали снаряды калибром 152 миллиметра и остатки реактивных снарядов, которые разлетелись после взрывов.

► Все это нужно утилизировать, утилизацией занимаются военнослужащие.

► Военнослужащие собирали и складывали опасные остатки снарядов на специальной площадке, где и подрывают боеприпасы.

Однако из-за перегрузки боеприпасов взорвался снаряд. От взрыва начался пожар. Из-за взрыва и пожара пошла цепная реакция – сдетонировали еще около десятка снарядов,

– пояснил Бутусов.

Двое военных погибли на месте. Еще трое – с тяжелыми ранениями, за их жизнь борются врачи.

Угрозы для хранилища боеприпасов на базе вроде нет, как нет и угрозы местным жителям.

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Какова официальная версия событий в Балаклее?

В ГБР говорят, что расследуют обстоятельства трагедии. Бюро подтвердило, что на технической территории военных складов воинской части А1352 был пожар и три взрыва. Подтвердили также информацию о двоих погибших и четырех травмированных.

Уголовное производство начали за "небрежное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода" (часть 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины).