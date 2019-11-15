В Балаклее погибли двое военных, еще четверо получили ранения

Из-за взрывов на военных складах вблизи Балаклеи погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили тяжелые ранения. Сейчас им оказывают профессиональную медицинскую помощь. Травмы они получили во время утилизации остатков боеприпасов, которые нельзя было транспортировать.

Погибли двое саперов. О трагедии стало известно 15 ноября в 15:20, пишет пресс-служба Генштаба ВСУ в фейсбуке.

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Как пострадали военнослужащие?

На технической территории воинской части они утилизировали остатки боеприпасов – те, которые нельзя транспортировать. Выполняли свою работу украинские военные в специально оборудованном котловане.

Однако боеприпасы взорвались, двое саперов из-за травм скончались, еще трое военнослужащих получили тяжелые травмы и один – средней тяжести.

Пока военные дальше упорядочивают остатки боеприпасов и их элементы. В Генштабе уверяют: сейчас местным жителям ничего не угрожает, хранилища боеприпасов – в безопасности.

"С 15:13 15 ноября 2019 года никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано", – говорят в ВСУ.

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Что произошло в Балаклее?

Взрывы возле военной части в Балаклее прогремели около 15 часов, в Минобороны инцидент подтвердили. По данным ведомства, на арсенале в Балаклее проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном котловане. Однако именно из-за утилизации прогремели взрывы, их было более 20.

Заметим, ранее мощный взрыв на военной базе в Балаклее уже гремел – в ночь на 23 марта 2017 года. Тогда, по официальным данным, погибли 2 человека, 4 получили ранения, было повреждено 265 зданий.



Еще же – второй раз взрывы прогремели 3 мая 2018 года, тогда вроде загорелась сухая трава, из-за чего и начали детонировать единичные боеприпасы на площади около 35 гектаров.