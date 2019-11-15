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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      У Балаклії загинули двоє військових, ще четверо зазнали поранень

      8226 Читать новость на русском
      В Балаклії є постраждалі / facebook.com/GeneralStaff.ua

      Через вибухи на військових складах поблизу Балаклії загинули двоє українських військовослужбовців, ще четверо зазнали важких поранень. Зараз їм надають фахову медичну допомогу. Травми вони зазнали під час утилізації залишків боєприпасів, які не можна було транспортувати.

      Загинули двоє саперів. Про трагедію стало відомо 15 листопада о 15:20, пише пресслужба Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

      Детально: У Балаклії знову вибухають боєприпаси – фото і відео

      Як постраждали військовослужбовці?

      На технічній території військової частини вони утилізовували залишки боєприпасів – ті, які не можна транспортувати. Виконували свою роботу українські військові у спеціально обладнаному котловані.

      Однак боєприпаси вибухнули, двоє саперів через травми померли, ще троє військовослужбовців зазнали важких травм і один – середніх.

      Поки військові надалі впорядковують залишків боєприпасів та їхні елементи. У Генштабі запевняють: зараз місцевим мешканцям нічого не загрожує, сховища боєприпасів – у безпеці. 

      "З 15:13 15 листопада 2019 року жодних нових вибухів на технічній території не зафіксовано", – кажуть в ЗСУ.

      Читайте також: Вибухи боєприпасів у Бакалії: населення евакуювати не будуть

      Що сталося в Балаклії?

      Вибухи біля військової частини у Балаклії прогриміли близько 15 години, у Міноборони інцидент підтвердили. За даними відомства, на арсеналі в Балаклії проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному котловані. Однак саме через утилізацію пролунало вибухи, їх було понад 20.

      Зауважимо, раніше потужний вибух на військовій базі в Балаклії вже гримів – у ніч на 23 березня 2017 року. Тоді, за офіційними даними, загинули 2 людини, 4 зазнали поранень, було пошкоджено 265 будівель.

      Ще ж і надто – вдруге вибухи прогриміли 3 травня 2018 року, тоді начебто загорілася суха трава, через що і почали детонувати поодинокі боєприпаси на площі близько 35 гектарів. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Вибухи у Балаклії Жертви Постраждалі
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