Чому вибухнули боєприпаси у Балаклії

Військовослужбовці складали боєприпаси на спеціальному майданчику для утилізації. Однак через перевантаження один із снарядів вибухнув, а вже цей вибух спричинив пожежу та інші вибухи, через які й загинули люди.

Що сталося на 65-у арсеналі в Балаклії 15 листопада – розповів журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов у фейсбуці.

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► 5 саперів збирали снаряди калібром 152 міліметри та рештки реактивних снарядів, які розлетілися після вибухів.

► Усе це потрібно утилізовувати, утилізацією займаються військовослужбовці.

► Військовослужбовці збирали та складали небезпечні рештки снарядів на спеціальному майданчику, де й підривають боєприпаси.

Однак через перевантаження боєприпасів вибухнув снаряд. Від вибуху почалася пожежа. Через вибух і пожежу пішла ланцюгова реакція – здетонували ще близько десятка снарядів,

– пояснив Бутусов.

За його словами, двоє військових загинули на місці, ще троє – з важкими пораненнями, за їхнє життя борються лікарі.

Загрози для сховища боєприпасів на базі начебто немає, як немає і загрози місцевим мешканцям.

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Яка офіційна версія подій у Балаклії?

У ДБР кажуть, що розслідують обставини трагедії. Бюро підтвердило, що на технічній території військових складів військової частини А1352 була пожежа та три вибухи. Підтвердили й інформацію про двох загиблих та чотирьох травмованих.

Кримінальне провадження розпочали через "недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду" (це частина 3 статті 425 Кримінального кодексу України).