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      Чому вибухнули боєприпаси у Балаклії

      1064 Читать новость на русском
      Склад з боєприпасами у Балаклії, де були вибухи / 24 канал, Анна Черненко

      Військовослужбовці складали боєприпаси на спеціальному майданчику для утилізації. Однак через перевантаження один із снарядів вибухнув, а вже цей вибух спричинив пожежу та інші вибухи, через які й загинули люди.

      Що сталося на 65-у арсеналі в Балаклії 15 листопада – розповів журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов у фейсбуці.

      Читайте також: Вибухи боєприпасів у Балаклії, є загиблі: фото, відео

      ► 5 саперів збирали снаряди калібром 152 міліметри та рештки реактивних снарядів, які розлетілися після вибухів.

      ► Усе це потрібно утилізовувати, утилізацією займаються військовослужбовці.

      ► Військовослужбовці збирали та складали небезпечні рештки снарядів на спеціальному майданчику, де й підривають боєприпаси.

      Однак через перевантаження боєприпасів вибухнув снаряд. Від вибуху почалася пожежа. Через вибух і пожежу пішла ланцюгова реакція – здетонували ще близько десятка снарядів,
      – пояснив Бутусов.

      За його словами, двоє військових загинули на місці, ще троє – з важкими пораненнями, за їхнє життя борються лікарі. 

      Загрози для сховища боєприпасів на базі начебто немає, як немає і загрози місцевим мешканцям.

      Читайте також: У Балаклії загинули двоє військових, ще четверо зазнали поранень

      Яка офіційна версія подій у Балаклії?

      У ДБР кажуть, що розслідують обставини трагедії. Бюро підтвердило, що на технічній території військових складів військової частини А1352 була пожежа та три вибухи. Підтвердили й інформацію про двох загиблих та чотирьох травмованих.

      Кримінальне провадження розпочали через "недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду" (це частина 3 статті 425 Кримінального кодексу України).

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Вибухи у Балаклії Збройні сили України Жертви
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