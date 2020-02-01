Почему закон о дезинформации возмущает журналистов: мнение экспертов

Законопроект о противодействии дезинформации, который недавно презентовали в Минкульте, набрал широкую огласку. Больше всего журналистское сообщество возмутило то, что их хотят принудительно обязать вступить в так называемую Ассоциацию журналистов. Какие преимущества и недостатки проекта, и почему требуют его доработать – читайте дальше.

Согласно этому законопроекту, на заседание любого органа власти журналисты смогут аккредитоваться только тогда, когда получат национальную пресс-карту от Ассоциации профессиональных журналистов Украины.

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В Минкульте объясняют, что таким образом хотят очистить информационное поле от псевдожурналистов. Однако медиаэксперты называют это попыткой уничтожить свободную прессу.

Те, кто не захочет стоять рядом с людьми, которые распространяют джинсу или пророссийские фейки, не вступят (в Ассоциацию журналистов – 24 канал), а для других не будет таких ограничений. Мы можем получить обратную ситуацию – будем защищать недобросовестных, а не стандарты,

– пояснил медиаюрист Роман Головенко.

Проект закона еще не зарегистрирован в Раде. Его на этой неделе впервые обсудили с журналистами и согласились доработать.

Кроме штрафов, которые будут взимать после третьего подряд нарушения, журналистов также могут привлекать к исправительным работам, а в отдельных случаях и лишить свободы на семь лет. Новые правила хотят распространить не только на журналистов, но даже на блогеров. Уголовная ответственность предусмотрена и за создание армий ботов. Уполномоченного по информации, который должен следить за нарушениями, назначит Кабмин. Он будет мониторить все СМИ, соцсети и сайты на наличие дезинформации.

Но эксперты считают, что закон не остановит распространение фейковых новостей, ведь для этого юридические формулировки слишком размыты. Предложенный документ раскритиковали уже даже в Совете Европы и ОБСЕ.

Журналист Роман Скрыпин считает, что вместо "борьбы с пропагандой", этот законопроект посягает на свободу слова и загоняет журналистов в ненужные рамки.

То, что пишет в этой законопроекте – это ахинея, цензура и возвращение к 16 января. Не так борются с дезинформацией,

– сказал Скрыпин.

Законопроект о противодействии дезинформации: что известно