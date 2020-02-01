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      Почему закон о дезинформации возмущает журналистов: мнение экспертов

      29 Читати новину українською

      Законопроект о противодействии дезинформации, который недавно презентовали в Минкульте, набрал широкую огласку. Больше всего журналистское сообщество возмутило то, что их хотят принудительно обязать вступить в так называемую Ассоциацию журналистов. Какие преимущества и недостатки проекта, и почему требуют его доработать – читайте дальше.

      Согласно этому законопроекту, на заседание любого органа власти журналисты смогут аккредитоваться только тогда, когда получат национальную пресс-карту от Ассоциации профессиональных журналистов Украины.

      Читайте также: Уголовная ответственность за фейки: как будет выглядеть финальный вариант законопроекта

      В Минкульте объясняют, что таким образом хотят очистить информационное поле от псевдожурналистов. Однако медиаэксперты называют это попыткой уничтожить свободную прессу.

      Те, кто не захочет стоять рядом с людьми, которые распространяют джинсу или пророссийские фейки, не вступят (в Ассоциацию журналистов – 24 канал), а для других не будет таких ограничений. Мы можем получить обратную ситуацию – будем защищать недобросовестных, а не стандарты,
      – пояснил медиаюрист Роман Головенко.

      Проект закона еще не зарегистрирован в Раде. Его на этой неделе впервые обсудили с журналистами и согласились доработать.

      Кроме штрафов, которые будут взимать после третьего подряд нарушения, журналистов также могут привлекать к исправительным работам, а в отдельных случаях и лишить свободы на семь лет. Новые правила хотят распространить не только на журналистов, но даже на блогеров. Уголовная ответственность предусмотрена и за создание армий ботов. Уполномоченного по информации, который должен следить за нарушениями, назначит Кабмин. Он будет мониторить все СМИ, соцсети и сайты на наличие дезинформации.

      Но эксперты считают, что закон не остановит распространение фейковых новостей, ведь для этого юридические формулировки слишком размыты. Предложенный документ раскритиковали уже даже в Совете Европы и ОБСЕ.

      Журналист Роман Скрыпин считает, что вместо "борьбы с пропагандой", этот законопроект посягает на свободу слова и загоняет журналистов в ненужные рамки.

      То, что пишет в этой законопроекте – это ахинея, цензура и возвращение к 16 января. Не так борются с дезинформацией,
      – сказал Скрыпин.

      Законопроект о противодействии дезинформации: что известно

      • 17 января Минкульт представил законопроект о противодействии дезинформации в СМИ. Он будет действовать только в течение периода российской агрессии в Украине.
      • Когда представляли законопроект, говорили о максимально суровом наказании за фейки – заключение на срок от пяти до семи лет. За распространение недостоверной информации документ предусматривает штрафы и лишение свободы.
      • Законопроект также направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов госвласти и местного самоуправления.
      • Также предлагают ввести институт уполномоченного по вопросам информации, который будет реагировать на заявления о дезинформации.
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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики СМИ Журналисты Министерство культуры Украины Законопроект о дезинформации
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