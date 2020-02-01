00:22
1 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "віджав" цукрові заводи для Сі Цзіньпіня. Путін каратиме сам себе
      Вєсті Кремля
      21:56, 31 січня
      Вєсті.UA: Зеленський цілий рік вчитиме математику. Навіщо Раді перукарня
      Вєсті.UA
      20:29, 31 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Чому закон про дезінформацію обурює журналістів: думка експертів

      26 Читать новость на русском

      Законопроєкт про протидію дезінформації, який нещодавно презентували у Мінкульті, набрав неабиякого розголосу. Найбільше журналістську спільноту обурило те, що їх хочуть примусово зобов'язати вступити в так звану Асоціацію журналістів. Які переваги та недоліки проєкту, та чому вимагають його доопрацювати – читайте далі.

      Згідно з цим законопроєктом, на засідання будь-якого органу влади журналісти зможуть акредитуватися лише тоді, коли отримають національну прескарту від Асоціації професійних журналістів України.

      Читайте також: Кримінальна відповідальність за фейки: як виглядатиме фінальний варіант законопроєкту

      У Мінкульті пояснюють, що таким чином хочуть очистити інформаційне поле від псевдожурналістів. Однак медіаексперти називають це спробою знищити вільну пресу.

      Ті, хто не захоче стояти поряд з людьми, які поширюють джинсу чи проросійські фейки, не вступлять (в Асоціацію журналістів, – 24 канал), а для інших не буде таких обмежень. Ми можемо отримати зворотну ситуацію – захищатимемо недобросовісних, а не стандарти,
      – пояснив медіаюрист Роман Головенко.

      Проєкт закону ще не зареєстрований в Раді. Його цього тижня вперше обговорили з журналістами і погодились доопрацювати. 

      Окрім штрафів, які стягуватимуть після третього поспіль порушення, журналістів також можуть притягати до виправних робіт, а в окремих випадках і позбавити волі на сім років. Нові правила хочуть поширити не лише на журналістів, а навіть на блогерів. Кримінальна відповідальність передбачена і за створення армій ботів. Уповноваженого з інформації, який має стежити за порушеннями, призначить Кабмін. Він буде моніторити всі ЗМІ, соцмережі і сайти на наявність дезінформації.

      Та експерти вважають, що закон не зупинить поширення фейкових новин, адже для цього юридичні формулювання надто розмиті. Запропонований документ розкритикували вже навіть в Раді Європи і ОБСЄ.

      Журналіст Роман Скрипін вважає, що замість "боротьби з пропагандою" цей законопроєкт посягає на свободу слова і заганяє журналістів в непотрібні рамки.

      Те, що пише в цьому законопроєкті – це ахінея, цензура і повернення до 16 січня. Не так борються з дезінформацією,
      – сказав Скрипін.

      Законопроєкт про протидію дезінформації: що відомо

      • 17 січня Мінкульт представив законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ. Він діятиме тільки протягом періоду російської агресії в Україні.
      • Коли представляли законопроєкт, говорили про максимально суворе покарання за фейки – ув'язнення на термін від п'яти до семи років. За поширення недостовірної інформації документ передбачає штрафи та позбавлення волі.
      • Законопроєкт також спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів держвлади та місцевого самоврядування.
      • Також пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації, який реагуватиме на заяви про дезінформацію.
      Як приготувати смачні та пишні оладки: прості та швидкі рецепти
      31 січня
      8884
      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини політики Законопроєкт про дезінформацію Міністерство культури України Журналісти ЗМІ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      31 січня , 23:15 Зачем Путин прячет свои рейтинги
      Іван Яковина 622
      31 січня , 23:10 Британія без ЄС: що зміниться після Brexit і які його наслідки
      Світлана Попова 461
      29 січня , 10:53 8 типів мудаків на концертах
      8228
      29 січня , 18:29 3D електрокаміни: принцип роботи та види парових камінів
      523
      31 січня , 22:35 Головні новини 31 січня: Помпео в Україні, коронавірус – близько
      Андрій Шляхтін 939
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук