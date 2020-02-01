Чому закон про дезінформацію обурює журналістів: думка експертів
Законопроєкт про протидію дезінформації, який нещодавно презентували у Мінкульті, набрав неабиякого розголосу. Найбільше журналістську спільноту обурило те, що їх хочуть примусово зобов'язати вступити в так звану Асоціацію журналістів. Які переваги та недоліки проєкту, та чому вимагають його доопрацювати – читайте далі.
Згідно з цим законопроєктом, на засідання будь-якого органу влади журналісти зможуть акредитуватися лише тоді, коли отримають національну прескарту від Асоціації професійних журналістів України.
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У Мінкульті пояснюють, що таким чином хочуть очистити інформаційне поле від псевдожурналістів. Однак медіаексперти називають це спробою знищити вільну пресу.
Ті, хто не захоче стояти поряд з людьми, які поширюють джинсу чи проросійські фейки, не вступлять (в Асоціацію журналістів, – 24 канал), а для інших не буде таких обмежень. Ми можемо отримати зворотну ситуацію – захищатимемо недобросовісних, а не стандарти,
– пояснив медіаюрист Роман Головенко.
Проєкт закону ще не зареєстрований в Раді. Його цього тижня вперше обговорили з журналістами і погодились доопрацювати.
Окрім штрафів, які стягуватимуть після третього поспіль порушення, журналістів також можуть притягати до виправних робіт, а в окремих випадках і позбавити волі на сім років. Нові правила хочуть поширити не лише на журналістів, а навіть на блогерів. Кримінальна відповідальність передбачена і за створення армій ботів. Уповноваженого з інформації, який має стежити за порушеннями, призначить Кабмін. Він буде моніторити всі ЗМІ, соцмережі і сайти на наявність дезінформації.
Та експерти вважають, що закон не зупинить поширення фейкових новин, адже для цього юридичні формулювання надто розмиті. Запропонований документ розкритикували вже навіть в Раді Європи і ОБСЄ.
Журналіст Роман Скрипін вважає, що замість "боротьби з пропагандою" цей законопроєкт посягає на свободу слова і заганяє журналістів в непотрібні рамки.
Те, що пише в цьому законопроєкті – це ахінея, цензура і повернення до 16 січня. Не так борються з дезінформацією,
– сказав Скрипін.
Законопроєкт про протидію дезінформації: що відомо
- 17 січня Мінкульт представив законопроєкт про протидію дезінформації у ЗМІ. Він діятиме тільки протягом періоду російської агресії в Україні.
- Коли представляли законопроєкт, говорили про максимально суворе покарання за фейки – ув'язнення на термін від п'яти до семи років. За поширення недостовірної інформації документ передбачає штрафи та позбавлення волі.
- Законопроєкт також спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів держвлади та місцевого самоврядування.
- Також пропонують запровадити інститут уповноваженого з питань інформації, який реагуватиме на заяви про дезінформацію.