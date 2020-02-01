Чому закон про дезінформацію обурює журналістів: думка експертів

Законопроєкт про протидію дезінформації, який нещодавно презентували у Мінкульті, набрав неабиякого розголосу. Найбільше журналістську спільноту обурило те, що їх хочуть примусово зобов'язати вступити в так звану Асоціацію журналістів. Які переваги та недоліки проєкту, та чому вимагають його доопрацювати – читайте далі.

Згідно з цим законопроєктом, на засідання будь-якого органу влади журналісти зможуть акредитуватися лише тоді, коли отримають національну прескарту від Асоціації професійних журналістів України.

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У Мінкульті пояснюють, що таким чином хочуть очистити інформаційне поле від псевдожурналістів. Однак медіаексперти називають це спробою знищити вільну пресу.

Ті, хто не захоче стояти поряд з людьми, які поширюють джинсу чи проросійські фейки, не вступлять (в Асоціацію журналістів, – 24 канал), а для інших не буде таких обмежень. Ми можемо отримати зворотну ситуацію – захищатимемо недобросовісних, а не стандарти,

– пояснив медіаюрист Роман Головенко.

Проєкт закону ще не зареєстрований в Раді. Його цього тижня вперше обговорили з журналістами і погодились доопрацювати.

Окрім штрафів, які стягуватимуть після третього поспіль порушення, журналістів також можуть притягати до виправних робіт, а в окремих випадках і позбавити волі на сім років. Нові правила хочуть поширити не лише на журналістів, а навіть на блогерів. Кримінальна відповідальність передбачена і за створення армій ботів. Уповноваженого з інформації, який має стежити за порушеннями, призначить Кабмін. Він буде моніторити всі ЗМІ, соцмережі і сайти на наявність дезінформації.

Та експерти вважають, що закон не зупинить поширення фейкових новин, адже для цього юридичні формулювання надто розмиті. Запропонований документ розкритикували вже навіть в Раді Європи і ОБСЄ.

Журналіст Роман Скрипін вважає, що замість "боротьби з пропагандою" цей законопроєкт посягає на свободу слова і заганяє журналістів в непотрібні рамки.

Те, що пише в цьому законопроєкті – це ахінея, цензура і повернення до 16 січня. Не так борються з дезінформацією,

– сказав Скрипін.

Законопроєкт про протидію дезінформації: що відомо