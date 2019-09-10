Почему закон об импичменте не является новаторским: объяснение эксперта

Сейчас парламент движется в иной динамике, чем привыкли до этого политические обозреватели, сами народные депутаты и помощники, которые имеют опыт парламентской работы. Это касается не только закона об импичменте, который, очевидно, будет подписан президентом.

Если говорить о данном законопроекте, то он не является новаторским. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

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Эксперт рассказала, что не может не согласиться с депутатами от фракции "Голос", учитывая то, что в законопроекте нет ничего нового, кроме выдержек из Конституции.

Статья 111 Конституции описывает порядок действий по реализации процедуры импичмента. Ничего нового (в законе об импичменте – 24 канал): ни последовательности действий, ни в отношении органов власти или судебной ветви власти, которая также привлечена к этому процессу. Речь идет о количестве депутатов относительно представления и количестве депутатов относительно голосования,

– заявила Айвазовская.

"Кроме тела закона, который является новым, вы увидите, что из регламента изъяты целые статьи. То есть они сейчас там отсутствуют и включены в тело закона. Единственное, что в Уголовный кодекс Украины добавлены слова "временные следственные комиссии" или "специальный прокурор", "специальный следователь". Это те, кто будут входить в ВСК для того, чтобы выполнять функцию досудебного сбора", – добавила Ольга Айвазовская.

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Как происходит импичмент президенту / инфографика 24 канала

Новый закон об импичменте необходим для Украины не только с целью выполнения предвыборных обещаний Зеленского. В первую очередь – для предотвращения узурпации власти со стороны президента. Согласно старому закону, процедуру импичмента реализовать было невозможно. И это привело к укреплению авторитарного режима Януковича. Нынешняя редакция позволяет привлечь президента к ответственности, но в случае действительно веской причины и, соответственно, объективных доказательств его вины.