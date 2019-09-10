Чому закон про імпічмент не є новаторським: пояснення експертки

Зараз парламент рухається в іншій динаміці, ніж звикли до цього політичні оглядачі, самі народні депутати та помічники, які мають досвід парламентської роботи. Це стосується не лише закону про імпічмент, який очевидно, що буде підписаний президентом.

Якщо говорити про даний законопроєкт, то він не є новаторським. Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

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Експертка розповіла, що не може не погодитися з депутатами від фракції "Голос", зважаючи на те, що в законопроєкті немає нічого нового, окрім витягів з Конституції.

Стаття 111 Конституції описує порядок дій щодо реалізації процедури імпічменту. Нічого нового (в законі про імпічмент – 24 канал): ані послідовності дій, ані щодо органів влади чи судової гілки влади, яка також залучена до цього процесу. Мова йде про кількість депутатів щодо подання та кількість депутатів щодо голосування,

– заявила Айвазовська.

"Крім тіла закону, який є новим, ви побачите, що з регламенту вилучено цілі статті. Тобто вони зараз там відсутні й включені в тіло закону. Єдине, що до Кримінального кодексу України додано слова "тимчасові слідчі комісії" або "спеціальний прокурор", "спеціальний слідчий". Це ті, хто будуть входити в ТСК для того, щоб виконувати функцію досудового збору", – додала Ольга Айвазовська.

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Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу

Новий закон про імпічмент необхідний для України не лише з метою виконання передвиборних обіцянок Зеленського. В першу чергу – для запобігання узурпації влади з боку президента. Згідно із старим законом, процедуру імпічменту реалізувати було неможливо. І це призвело до зміцнення авторитарного режиму Януковича. Нинішня редакція дозволяє притягнути президента до відповідальності, але в разі дійсно вагомої причини і відповідно об’єктивних доказів його провини.