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Почему законопроекты Южаниной не устраивают "евробляхеров": мнение эксперта

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"Евробляхеры" вновь пикетируют парламент
"Евробляхеры" вновь пикетируют парламент / Слово и дело

Для урегулирования ситуации с так называемыми "евробляхами" нужно принять предложенные профильным комитетом законопроекты. Однако эти документы вряд ли устроят "евробляхеров".

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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По мнению политолога, нет другого способа решения проблемы, кроме как применения механизма принуждения в привлечении к ответственности "евробляхеров". Сейчас этого делать никто не будет, потому что нет другой законодательной возможности для более дешевого ввоза подержанного авто из Европы.

Но, отмечает он, нужно принять те законопроекты, которые предложила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Хотя они не устроят "евробляхеров", потому что тогда они в течение шести месяцев должны будут поставить на учет автомобили.

Даже при снижении акцизов, льготных ставок и возвращении к возможности ввоза авто стандарта "Евро-5" законы не устроят представителей тех кругов, которые вышли с протестами в парламент. Они хотят бесплатной амнистии для совершенных ими правонарушений и не хотят при цене авто 500 евро платить 2-3 тысячи евро дополнительных сборов, чтобы встать на учет,
– отмечает Вигиринский.

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По его словам, проблема в том, что у них отсутствуют на руках правоустанавливающие документы, предусматривающие переход права собственности. А ехать в Европу и искать владельцев – компании или физических лиц – никто не будет. Соответственно, эти авто придется сдать на металлолом.

Государство должно сделать шаг навстречу, принять законы и дать возможность более дешево, но законно ввезти авто из Европы. Чтобы был льготный период – полгода, в течение которого потерпит общество, владельцы авто с номерами, зарегистрированными в Украине. А дальше будет механизм принуждения, и "евробляхеров" будут штрафовать, изымать транспортные средства,
– подчеркнул Андрей Вигиринский.

Эксперт также отметил, что эти законы не вступят в силу сразу, потому что нельзя вносить изменения в законы, которые влияют на формирование бюджета меньше, чем за полгода до конца бюджетного периода. Они вступят в силу с нового года. И с середины следующего лета должны начать работать Нацполиция, таможня – весь механизм принуждения к тем, кто сам не избавится этих автомобилей.

Как известно, утром 11 июля в Киеве прошел протест владельцев автомобилей на иностранных номерах со всех регионов Украины. Почти 5 тысяч митингующих заблокировали правительственный квартал, поэтому в центре Киева образовались пробки.

Теги: Новости политики Верховная Рада Новости Украины протесты Авто Пикет
Источник: 24 Канал
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