Чому законопроекти Южаніної не влаштовують "євробляхарів": думка експерта

Для врегулювання ситуації з так званим "євробляхами" потрібно ухвалити запропоновані профільним комітетом законопроекти. Однак ці документи навряд чи влаштують "євробляхарів".

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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На переконання політолога, немає іншого способу вирішення проблеми, як застосування механізму примусу в притягненні до відповідальності "євробляхарів". Зараз цього робити ніхто не буде, тому що немає іншої законодавчої можливості для більш дешевого ввезення вживаного авто з Європи.

Але, зазначає він, потрібно ухвалити ті законопроекти, які запропонувала голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. Хоча вони не влаштують "євробляхарів", тому що тоді вони протягом шести місяців повинні будуть поставити на облік автомобілі.

Навіть при зниженні акцизів, пільгових ставок і повернення до можливості ввезення авто стандарту "Євро-5" закони не влаштують представників тих кіл, які вийшли з протестами до парламенту. Вони хочуть безкоштовної амністії для вчинених ними правопорушень і не хочуть при ціні авто 500 євро платити 2-3 тисячі євро додаткових зборів, щоб стати на облік,

– зазначає Вігірінський.

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За його словами, проблема в тому, що в них відсутні на руках правоустановлюючі документи, що передбачають перехід права власності. А їхати до Європи і шукати власників – компанії чи фізичних осіб – ніхто не буде. Відповідно, ці авто доведеться здати на металобрухт.

Держава повинна зробити крок назустріч, прийняти закони і дати можливість більш дешево, але законно, ввезти авто з Європи. Щоб був пільговий період – півроку, протягом якого потерпить суспільство, власники авто з номерами, зареєстрованими в Україні. А далі буде механізм примусу, і "євробляхарів" штрафуватимуть, вилучатимуть транспорті засоби,

– підкреслив Андрій Вігірінський.

Експерт також відзначив, що ці закони не вступлять в силу одразу, тому що не можна вносити зміни до законів, які впливають на формування бюджету менше, ніж за півроку до кінця бюджетного періоду. Вони наберуть чинності з нового року. І з середини наступного літа повинні почати працювати Нацполіція, митниця – весь механізм примусу до тих, хто сам не позбавиться цих автомобілів.

Як відомо, вранці 11 липня у Києві пройшов протест власників автомобілів на іноземних номерах зі всіх регіонів України. Майже 5 тисяч мітингувальників заблокували урядовий квартал, тож у центрі Києва утворилися затори.