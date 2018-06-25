Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту

Скільки в Україні "євроблях"? На це питання не можуть дати чіткої відповіді навіть митники. Вони наводять цифру 315 тисяч, половина з яких, якби власники дотримувались закону, давно вже мали б виїхати за межі України.

Тобто половина є відвертими порушниками. Як на мій суб'єктивний погляд – "блях" куди більше. До прикладу, в самому лише Києві зареєстровані понад 900 тисяч автомобілів. А у потоці, ледь не кожен п'ятий, на іноземній реєстрації. А митниця говорить про цифру у понад 300 тисяч на всю Україну.

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Так якщо вірити цим даним, то усі ці бляхи мали б погубитися по містах та селах. Ми б їх просто не помічали. Але ж насправді, ми бачимо їх на кожному кроці. Цифра від митників явно занижена, але повторюся, що це мої особисті спостереження.

Люди, що їздять на цих автівках голосно заявляють про свої права на доступні машини. Сплеск їхнього обурення ми спостерігали восени минулого року, "бляхарі" своїми протестами повністю перекрили рух центральними вулицями міста, адже вимагали легалізації.

Водії, що купляли авто в Україні або завозили з-за кордону, дотримуючись чинного законодавства, обурюються, якщо "бляхарі" зможуть домогтись свого, тому вийде нечесна гра. Мовляв, чому ми платили по повній, а вони отримають пільгу, бо скористались схемою? Ба більше власники машин із легальною українською реєстрацією і зараз відверто побоюються демпінгу. Адже із легалізацією "блях", вартість машин на українських номерах суттєво знизиться. Ніхто ж не захоче платити більше.

Тож і суспільство розділилося на два табори. "Бляхарів" відверто почали зневажати на дорогах. По-перше, спрацювало відчуття несправедливості, по-друге, дискредитувало їх і зростання кількості ДТП із "бляхами". Подекуди не було навіть страхового поліса і будь-яких активів для відшкодування наслідків крім тої самої дешевого авто.

Однак власників авто на іноземній реєстрації більшає і більшає, вони об'єднались у потужний громадський рух та почали вимагати правової легалізації. І ось ніби досягли мети. Цей день наближається. У парламент вже винесли законопроект про нові правила ввезення авто із Європи. Знизили акцизні ставки, запропонували легалізувати уже ввезені машини – так радійте.

Але ні, всім не догодиш. У документі виявилося багато різних "але" та "обмежень". Ніхто вже не тримається за стандарт "Євро-5", коли завозити можна було відносно молоді машини. Тепер заїжджай хоч на 20-річному авто, але ж і плати по повній. По-перше, хоч і пропонують знизити акциз, але хочуть запровадити градаційний коефіцієнт відповідно до віку авто. Його вираховують від об’єму двигуна та дати сходження конвеєром.

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Не будемо зараз займатися математичними підрахунками, в середньому акциз на авто з півторалітровим двигуном у віці 10-15 років, а таких бляхарів на наших дорогах таки більшість, коштуватиме півтори тисячі євро. Зараз – на тисячу дорожче. І водночас, якщо приганятимете 5-річне авто, заплатите 300-400 євро проти сьогоднішніх двох тисяч.

На перший погляд, якщо закон лишиться у такому вигляді, то розмитнювати авто вийде дешевше. Але тут мова лише про акциз ще 20% ПДВ та 5% – пенсійний фонд. Від цих платежів не втечеш, казну треба наповнювати

Проте очевидно, що народні обранці прописали все так, щоб потенційним покупцям було вигідніше придивлятися до новеньких машин. Старі, вартістю за півтори-дві тисячі ввозити геть нецікаво, розмитнення все одно вийде дорожчим за її європейську ціну.

Власне те саме стосується і легалізації машин, які вже знаходяться на території України. 10-15-річні авто все одно треба буде ставити на облік за загальною схемою. І це обійдеться власникам у "копієчку". Та гроші в цьому випадку є не найбільшою проблемою. Адже щоб переоформити, потрібно буде залучити справжнього власника.

А як оформлені бляхи? Десятками, сотнями заочно на одну людину або на фірму. Гадаєте, хтось захоче цим займатися? Або якщо захоче то не безкоштовно і за прайс, дорожчий за саму машину. Отже, такі "бляхи" одразу опиняться за бортом. Для тих, хто не підкориться і буде їздити на них далі передбачені космічні штрафи. І це аж ніяк не тішить власників таких машин. Бути під ковпаком після того, як вони взагалі були безконтрольними нікому не хочеться.

Закон про "євробляхи" лише в проекті, але у суспільстві він викликав не абиякий резонанс. Я чула і підтримку і нищівну критику. Цікаво, що у пух і прах розкритикував цю ініціативу нардеп Володимир Парасюк. У притаманній йому манері написав зрадопост на своїй сторінці, суть якого, що під виглядом закону, який нібито має вирішити проблему, народ знову хочуть обдурити.

Мовляв, бляшанки на "єврономерах" у людей позабирають, натомість нічого не зміниться – купляти за кордоном авто зможуть лише заможні люди. Бляхи у такому вигляді як вони є стануть недоступними. Парасюк є вихідцем зі Львівщини. А у західних регіонах блях більше за українські машини. Власне, саме із заходу прийшли на велику землю усі ці "бляхосхеми".



Володимир Парасюк

А що відбувається із "АвтоЄвроСилою"? Це та сама громадська організація, яка виводила людей під стіни кабміну та парламенту, перекривали шляхи у столиці та вимагала легального становища на законодавчому рівні.



Громадська організація "АвтоЄвроСила"

Лідер цієї ГО Ярослав Ярошевич, виявляється, консультант Ніни Южаніної у цьому питанні. Сам активіст погоджується не повністю, але проектом закону задоволений і говорить переважно про його плюси та необхідність далі знижувати акциз. Тепер замість закликів виходити із мітингами під парламент, він пропонує автоєвроспільноті прорахувати обґрунтований акциз та погодитись на діалог.



Ніна Южаніна

Схоже, що цей законопроект спрямований на боротьбу із засиллям на українських дорогах старих "євробляшанок". І це головний його плюс та мінус одночасно. Дуже малоймовірно, що у цьому питанні вдасться досягти компромісу. Чи готова влада піти на це і ухвалити закон напередодні виборів? Малоймовірно. 100-відсотково втратять електорат "євробляхарів", а на сьогодні – це чимала спільнота.



Тож можемо сміливо припустити, що бляхопристрасті на наших дорогах не вщухатимуть до виборів, що заплановані на 2019 рік. Будьте обережні та чемні на дорогах, незалежно від того, на яких номерах їздите. Не забуваймо, що ми змінюємо країну на краще.