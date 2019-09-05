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      Почему Зеленский не подписал закон о химической кастрации педофилов: объяснение президента

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 24 канал

      Гарант не подписал закон из-за того, что введение химпрепаратов осужденным за преступления против несовершеннолетних, может привести к их преждевременной смерти. У Зеленского также есть претензии к созданию публичного реестра педофилов.

      Президент считает, что создание такого реестра, согласно закону, можно расценить как вмешательство в частную жизнь лица, отбывшего наказание. Об этом говорится на сайте Верховной Рады в приложении "предложения президента".

      Актуально: Химическая кастрация: что это, как действует и к кому применяют

      Важно! Рада 8 созыва приняла закон о химической кастрации педофилов после ужасного убийства 12-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области. Под ним поставил подпись тогдашний спикер парламента Андрей Парубий и еще в июле передал его на рассмотрение президента. Впрочем, 4 сентября Зеленский отклонил проект закона. Обосновал ветирование закона Зеленский лишь сейчас.

      Предусмотренное законом введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим сексуальное преступление против несовершеннолетнего ребенка, независимо от наличия противопоказаний, может привести к ухудшению состояния здоровья или даже преждевременной смерти осужденного,
      – говорится в пояснении.

      Другую норму закона о создании публичного реестра педофилов у президента расценили как вмешательство в частную жизнь лица, отбывшего наказание.

       Больше о том, что предлагал изменить проект закона

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Дарья Лукьяненко Законодательство Президент Украины
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