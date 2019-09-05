Чому Зеленський не підписав закон про хімічну кастрацію педофілів: пояснення президента

Гарант не підписав закон через те, що введення хімпрепаратів засудженим за злочини проти неповнолітніх, може призвести до їх передчасної смерті. У Зеленського також є претензії до створення публічного реєстру педофілів.

Так, президент вважає, що створення такого реєстру, згідно з законом, можна розцінити як втручання у приватне життя особи, що відбула покарання. Про це мовиться на сайті Верховної Ради у додатку "пропозиції президента".

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Важливо! Рада 8 скликання ухвалила закон про хімічну кастрацію педофілів після жахливого вбивства 12-річної Дарини Лук’яненко на Одещині. Під ним поставив підпис тодішній спікер парламенту Андрій Парубій та ще у липні передав його на розгляд президента. Втім, 4 вересня Зеленський відхилив проєкт закону. Обґрунтував ветування закону Зеленський лиш зараз.

Передбачене законом введення антиандрогенних лікарських препаратів усім засудженим, які вчинили сексуальний злочин проти неповнолітньої дитини, незалежно від наявності протипоказань, може призвести до погіршення стану здоров’я чи навіть передчасної смерті засудженого,

– мовиться у поясненні.

Іншу норму закону про створення публічного реєстру педофілів у президента розцінили як втручання у приватне життя особи, яка відбула покарання.

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