Почему Зеленский не сможет сам принимать решения: ответ экспертов

Первый тур президентских выборов, по данным экзит-полов, выигрывает комик Владимир Зеленский. Многие люди знают комика как хорошего человека.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук, который имеет знакомых из Кривого Рога.

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По его словам, Владимир Зеленский не является Виктором Януковичем или Игорем Коломойским – это с точки зрения этических норм.

Однако, учитывая, что у него нет никаких знаний ни в экономике, ни во внешней политике, ни в безопасности, возникает вопрос, кто будет управлять государством,

– отметил эксперт.

У Виктора Януковича была бы хотя бы Партия регионов и мы понимали совокупность лиц. А у Зеленского мы пока не понимаем, кто за ним стоит. Сам Владимир Зеленский не будет способен экспертно оценивать, что ему говорят. Приходит какой-то эксперт и что-то ему говорит, а он сам не владеет предметом разговора. Он должен еще кого-то слушать для того, чтобы понять, правду ему говорят, – добавил эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Результаты экзит-пола

Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).



Результаты национального экзит-пола

Смотрите видео, как прошли президентские выборы 2019: