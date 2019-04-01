Чому Зеленський не зможе сам приймати рішення: відповідь експертів

Перший тур президентських виборів, за даними екзит-полів, виграє комік Володимир Зеленський. Багато людей знають коміка як хорошу людину.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав економіст, експерт-аналітик Борис Кушнірук, який має знайомих з Кривого Рогу.

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За його словами, Володимир Зеленський не є Віктором Януковичем чи Ігорем Коломойським – це з точки зору етичних норм.

Проте, враховуючи, що у нього немає жодних знань ані в економіці, ані в зовнішній політиці, ані в безпеці, виникає питання, хто буде керувати державою,

– наголосив експерт.

У Віктора Януковича була б хоча б Партія регіонів і ми розуміли сукупність осіб. А у Зеленського ми поки не розуміємо, хто за ним стоїть. Сам Володимир Зеленський не буде спроможний бути експертно оцінювати те, що йому кажуть. Приходить якийсь експерт та щось йому говорить, а він сам не володіє предметом розмови. Він повинен ще когось слухати для того, щоб зрозуміти, чи правду йому говорять, – додав експерт-аналітик Борис Кушнірук.

Результати екзит-полу

Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

Результати національного екзит-полу