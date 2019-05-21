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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Почему Зеленский требует досрочных выборов: ответ Гацько

      Актуальное интервью 65 Читати новину українською

      О досрочных парламентских выборах и изменениях в избирательном законодательстве – в эфире 24 каналу рассказал сопредседатель партии "Демократический альянс" Василий Гацько.

      О досрочных выборах

      – Владимир Зеленский пытается получить быстрее досрочные выборы, чтобы его рейтинг "не сдулся" и "не посыпался".

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      – Если мы возьмем сценарий, где выборы в октябре, то значит, что Зеленский, став президентом, должен сейчас демонстрировать конкретные поступки, которые будут оцениваться избирателями в октябре.

      – Сейчас мы будем видеть войну с парламентом. С парламентом, который является ненавистным для многих в Украине, с низкими рейтингами, но я обращу внимание, что он принимал большое количество важных решений. Я не считаю, что мы можем полагаться исключительно на какую-то одну организацию, ветвь власти или, в частности, президента. Это разделение существует в мире для того, чтобы был баланс. Я не уверен, что такой интерес Зеленского, связанный, в частности, не с государственными интересами.

      вибори дострокові
      Что известно о внеочередных выборах в Украине

      – Для Зеленского досрочные выборы в июле прежде всего выполняют задание провести в Раду как можно большую фракцию. Социология показывает, что его политическая партия, которой не существует, сегодня имеет около 40%, а это значит, что за возможными новыми правилами, он будет иметь более 200 голосов.

      – Сейчас политическим силами, не олигархическим, надо объединяться, чтобы иметь как можно больше представительства в украинском парламенте.

       

      Об изменениях в избирательном законодательстве

      – Для меня очевидно, что новые избирательные правила должны привести новое качество в украинскую политику и деолигархизировать украинский парламент и правительство. А это значит, что новые избирательные правила должны предусматривать уменьшение фактора денег в украинской политике. Пока участие в выборах стоит партиям как океанский лайнер, то управлять Украиной будут те, кто имеет большие деньги.

      – Если говорить о тех предложениях, которые прозвучали на встрече Зеленского с председателями фракций, то президент предложил вернуться к старой пропорциональной системе – ликвидировав мажоритарную составляющую и уменьшив проходной барьер в Верховную Раду с 5% до 3%

      Что такое мажоритарка?Это, когда вы голосуете за одного кандидата из предоставленного перечня. Побеждает тот, кто получает большинство голосов избирателей в своем мажоритарном округе. По этой системе в парламент попадают 225 депутатов.

      – Относительно новых имен, то конечно, что зайдет много людей, которых не было в действующем составе парламента. Но я обращу внимание, что в действующем парламенте, кажется, около 70% – это тоже новые лица, то есть люди, которые не были ранее в парламенте.

      Однако вопрос не в новых фамилиях, а в качестве. Я вас уверяю, что люди, которые проходят сегодня в парламент обычно заходят в олигархические проекты.

      – Настоящие изменения еще впереди. Они будут заключаться в уменьшении стоимости участия в выборах и политике. Сейчас я не ожидаю очень существенного изменения качества украинского парламента, поэтому спокойно отношусь, без энтузиазма, который часто является не обоснованным частью украинских избирателей. Впрочем, понятно, что выборы и обновления нужны, чем чаще – тем, наверное, лучше.

      виборче законодавство
      Что предлагает изменить Зеленский в избирательном законодательстве

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Законодательство Роспуск Рады
      Источник: 24 канал
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