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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      Зеленский встретился с председателями фракций: детали разговора от Сыроед

      Актуальное интервью 377 Читати новину українською

      О встрече Владимира Зеленского с председателями фракций и изменениях в избирательное законодательство – в эфире 24 канала рассказала вице-спикер Верховной Рады и член фракции "Самопомич" Оксана Сыроед.

      О встрече с Зеленским

      – Президент Украины говорил очень немного и имел очень простые месседжи, очень простую информацию, которую он хотел донести. Говорили в основном представители парламента – председатель Верховной Рады и его заместители, председатели фракций. Это заняло львиную долю разговора. Президент хотел услышать, что они думают о перспективе роспуска парламента. Мы слушали друг друга, нам важно было услышать позицию каждого, хоть она во многом была известной.

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      – Частично было грустно и странно смотреть, как депутаты пытались спасти то, что уже не спасается. То есть находить какие-то обоснования для оправдания того, что парламент может действовать так, как он сегодня действует.

      – Сергей Шефир и Андрей Богдан были приглашены Президентом Украины. Я бы, честно говоря, на этом не акцентировала особое внимание. У президента, который организует круглый стол или консультации, есть исчерпывающий перечень людей, которые он обязан пригласить – это голова, заместители Рады и лидеры депутатских фракций. Однако у него нет перечня людей, которых он не может приглашать. Поскольку президент организует консультации, то он может пригласить тех людей, которых считает нужными, которые он считает могут быть ему полезными.

      – Андрей Богдан во время встречи озвучил те предложения, которые касались изменений в избирательный закон, в частности, снижение избирательного барьера с 5% до 3% и ликвидацию мажоритарной системы.

      Что Зеленский обсудил с главами фракций?
      • Договорились провести досрочные парламентские выборы 21 июля 2019 года.
      • Обсудили изменения в избирательное законодательство об отмене мажоритарной составляющей.
      Зеленский предложил снижение проходного барьера на выборах народных депутатов до 3% (сейчас – 5%).
      • Вели дискуссии по предложенной поправке от фракций – это уточнение норм об императивном мандате (то есть законодательно закрепленной возможности досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверия избирателей).

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      Об изменениях в избирательное законодательство

      – "Самопомич" настаивала на ликвидации мажоритарной системы с 2014 года. Мы за пять лет в парламенте убедились в том, что мажоритарная система – это хищение государственных средств. За этим больше ничего нет. Люди получают копейки от "мажоритарщиков", а это очень коррумпированная система.

      Что такое мажоритарка?
      Это когда вы голосуете за одного кандидата из предоставленного перечня. Побеждает тот, кто получает большинство голосов избирателей в своем мажоритарном округе. По этой системе в парламент попадают 225 депутатов.

      – Во-первых, мы еще не знаем, будет ли это законопроект инициированный президентом, или же народными депутатами. Во-вторых, однозначно есть консенсус об отказе от мажоритарной системы и снижении проходного барьера, который прибавит голосов в парламенте. Однако нет консенсуса относительно императивного мандата и, к сожалению, нет консенсуса относительно открытых списков, которые поддерживает только "Самопомич".

      Что касается снижения проходного барьера в Верховную Раду с 5% до 3% – это хорошо. Ведь есть шанс, что больше партий, независимых от олигархов, смогут попасть в парламент, а "Самопомочи" будет с кем работать.

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      Теги: Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Законодательство Роспуск Рады Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Самопомич Оксана Сыроид
      Источник: 24 канал
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