Зеленський зустрівся з головами фракцій: деталі розмови від Сироїд

Про зустріч Володимира Зеленського з головами фракцій та зміни до виборчого законодавства – в ефірі 24 каналу розповіла віце-спікерка Верховної Ради та членкиня фракції "Самопоміч" Оксана Сироїд.

Про зустріч з Зеленським

– Президент України говорив дуже небагато і мав дуже прості меседжі, дуже просту інформацію, яку він хотів донести. Говорили переважно представники парламенту – голова Верховної Ради і його заступники, голови фракцій. Це зайняло левову частку розмови. Президент хотів почути, що вони думають про перспективу розпуску парламенту. Ми слухали одне одного, нам важливо було почути позицію кожного, хоч вона великою мірою була відомою.

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– Частково було сумно та дивно дивитися, як депутати намагалися врятувати те, що вже не рятується. Тобто знаходити якісь обґрунтування для виправдання того, що парламент може діяти так, як він сьогодні діє.

– Сергій Шефір та Андрій Богдан були запрошені Президентом України. Я б, чесно кажучи, на цьому не акцентувала особливу увагу. В президента, який організовує круглий стіл чи консультації, є вичерпний перелік людей, які він зобов'язаний запросити – це голова, заступники Ради та лідери депутатських фракцій. Однак у нього немає переліку людей, яких він не може запрошувати. Оскільки президент організовує консультації, то він може запросити тих людей, яких вважає за потрібне, які він вважає можуть бути йому корисними.

– Андрій Богдан під час зустрічі озвучив ті пропозиції, які стосувалися змін до виборчого закону, зокрема, зниження виборчого бар'єра з 5% до 3% і ліквідування мажоритарної системи.

Що Зеленський обговорив з головами фракцій?• Домовилися провести дострокові парламентські вибори 21 липня 2019 року.

• Обговорили зміни до виборчого законодавства про скасування мажоритарної складової,

• Зеленський запропонував зниження прохідного бар'єра на виборах народних депутатів до 3% (зараз – 5%).

• Вели дискусії щодо запропонованої правки від фракцій – це уточнення норм про імперативний мандат (тобто законодавчо закріплену можливість дострокового відкликання депутатів, що не виправдали довіри виборців).



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Про зміни до виборчого законодавства

– "Самопоміч" наполягала на ліквідації мажоритарної системи з 2014 року. Ми за п'ять років у парламенті переконалися в тому, що мажоритарна система – це розкрадання державних коштів. За цим більше нічого немає. Люди отримують копійки від "мажоритарників", а це є страшенно корумпована система.

Що таке мажоритарка?Це, коли ви голосуєте за одного кандидата з наданого переліку. Перемагає той, хто отримує більшість голосів виборців у своєму мажоритарному окрузі. За цією системою до парламенту потрапляють 225 депутатів.

– По-перше, ми ще не знаємо, чи це буде законопроект ініційованим президентом, чи самими народними депутатами. По-друге, однозначно є консенсус щодо відмови від мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єра, який додасть голосів в парламенті. Однак немає консенсусу щодо імперативного мандату і, на жаль, немає консенсусу щодо відкритих списків, які підтримує лише "Самопоміч".

Щодо зниження прохідного бар'єра до Верховної Ради з 5% до 3% – це добре. Адже є шанс, що більше партій, які є незалежні від олігархів, зможуть потрапити до парламенту, а "Самопомочі" буде з ким працювати.



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