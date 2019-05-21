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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Чому Зеленський вимагає дострокових виборів: відповідь Гацька

      Актуальне інтерв'ю 327 Читать новость на русском

      Про дострокові парламентські вибори та зміни у виборчому законодавстві – в ефірі 24 каналу розповів співголова партії "Демократичний альянс" Василь Гацько.

      Про дострокові вибори

      – Володимир Зеленський намагається отримати швидше дострокові вибори, аби його рейтинг "не здувся" і "не посипався".

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      – Якщо ми візьмемо сценарій, де вибори у жовтні, то означає, що Зеленський ставши президентом має нині демонструвати конкретні вчинки, які оцінюватимуться виборці у жовтні.

      – Зараз ми будемо бачити війну з парламентом. З парламентом, який є ненависним для багатьох в Україні, з низькими рейтингами, але я зверну увагу, що він ухвалював велику кількість важливих рішень. Я не вважаю, що ми можемо покладатися винятково на якусь одну інституцію, гілку влади чи, зокрема, президента. Це розділення існує у світі для того, а би був баланс. Я не переконаний, що такий інтерес Зеленського, пов'язаний, зокрема, не з державними інтересами.

      вибори дострокові
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      – Для Зеленського дострокові вибори в липні насамперед виконують завдання провести до Ради якомога більшу фракцію. Соціологія показує, що його політична партія, якої не існує, сьогодні має близько 40%, а це означає, що за можливими новими правилами, він матиме понад 200 голосів.

      – Нині політичним силам, не олігархічним, треба гуртуватися, щоб мати якомога більше представництва в українському парламенті.

       

      Про зміни в виборчому законодавстві

      – Для мене очевидно, що нові виборчі правила мають привести нову якість в українську політику і деолігархізувати український парламент та уряд. А це означає, що нові виборчі правила мали б передбачати зменшення фактору грошей в українській політиці. Поки участь у виборах коштує партіям як океанський лайнер, то управлятимуть Україною будуть ті, хто має великі гроші.

      – Якщо говорити про ті пропозиції, які пролунали на зустрічі Зеленського з головами фракцій, то президент запропонував повернутися до старої пропорційної системи – ліквідувавши мажоритарну складову і зменшивши прохідний бар'єр до Верховної Ради з 5% до 3%

      Що таке мажоритарка?Це, коли ви голосуєте за одного кандидата з наданого переліку. Перемагає той, хто отримує більшість голосів виборців у своєму мажоритарному окрузі. За цією системою до парламенту потрапляють 225 депутатів.

      – Щодо нових імен, то звичайно, що зайде багато людей, яких не було в чинному складі парламенту. Але я зверну увагу, що в чинному парламенті, здається, близько 70% – це теж нові обличчя, тобто люди, які не були раніше в парламенті.

      Однак питання не в нових прізвищах, а в якості. Я вас запевняю, що люди, які проходять сьогодні до парламенту зазвичай заходять в олігархічні проекти. 

      – Справжні зміни ще попереду. Вони будуть полягати у зменшені вартості участі у виборах та політиці. Зараз я не очікую дуже суттєвої зміни якості українського парламенту, тому спокійно ставлюся, без ентузіазму, який часто є не обґрунтований частиною українських виборців. Втім, зрозуміло, що вибори та оновлення потрібні, чим частіше – тим, напевно, краще.

      виборче законодавство
      Що пропонує змінити Зеленський у виборчому законодавстві

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Законодавство Розпуск Ради
      Джерело: 24 канал
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