Почему жена Нетаньяху попала в скандал с хлебом в Украине: объяснение посла

Инцидент с женой премьер-министра Израиля Нетаньяху, которая во время визита в Украину бросила на землю кусок каравая, скорее всего, является недоработкой израильской службы протокола.

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в комментарии Укринформу сказал, что Сару Нетаньяху должны были предупредить об украинской традиции и ее важности.

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Я думаю, что это (инцидент с караваем – 24 канал) просто недоработки израильского протокола – там случайно не предупредили жену премьер-министра об этой традиции. К тому же, в Израиле нет традиции такого очень уважительного и бережного отношения к хлебу, как в Украине. В них, например, после Песаха весь хлеб сжигается. Поэтому, чтобы вы понимали, хлеб – это не что-то необычное для Израиля,

– пояснил дипломат.

Посол добавил, что видел видео с церемонии встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в аэропорту Борисполь. Однако, по его словам, Сара Нетаньяху "просто стряхнула какие-то крохи", что оставались.

"Я думаю, что на это не нужно обращать внимания. Нам нужно обращать внимание на действительно важные вещи – этим визитом была подтверждена дружба между Украиной и Израилем и дальнейшее развитие нашего сотрудничества", – подытожил Надоленко.

Что известно о скандале с Сарой Нетаньяху?Супруги Нетаньяху прилетели в Украину 19 августа. Когда они сошли с самолета в "Борисполе", их приветствовали 3 девушки в традиционных украинских костюмах и по традиции угощали хлебом и солью. Премьер-министр Израиля отломил кусочек каравая, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик жене Саре. Та же, как видно на видео, как будто выбросила кусок хлеба на землю, который ее просили попробовать.

Видео инцидента с хлебом и Сарой Нетаньяху: