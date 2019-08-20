19:57
21 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин борется с пожарами в Сибири. Второй Чернобыль в России
      Вєсті Кремля
      21:28, 20 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, 20 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Почему жена Нетаньяху попала в скандал с хлебом в Украине: объяснение посла

      765 Читати новину українською
      Инцидент с караваем и Сарой Нетаньяху является недоработкой израильского протокола
      Инцидент с караваем и Сарой Нетаньяху является недоработкой израильского протокола / shalom.it

      Инцидент с женой премьер-министра Израиля Нетаньяху, которая во время визита в Украину бросила на землю кусок каравая, скорее всего, является недоработкой израильской службы протокола.

      Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в комментарии Укринформу сказал, что Сару Нетаньяху должны были предупредить об украинской традиции и ее важности.

      Важно: Никакого неуважения: у Зеленского и Нетаньяху объяснили скандальный инцидент с хлебом

      Я думаю, что это (инцидент с караваем – 24 канал) просто недоработки израильского протокола – там случайно не предупредили жену премьер-министра об этой традиции. К тому же, в Израиле нет традиции такого очень уважительного и бережного отношения к хлебу, как в Украине. В них, например, после Песаха весь хлеб сжигается. Поэтому, чтобы вы понимали, хлеб это не что-то необычное для Израиля,
      пояснил дипломат.

      Посол добавил, что видел видео с церемонии встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в аэропорту Борисполь. Однако, по его словам, Сара Нетаньяху "просто стряхнула какие-то крохи", что оставались.

      "Я думаю, что на это не нужно обращать внимания. Нам нужно обращать внимание на действительно важные вещи – этим визитом была подтверждена дружба между Украиной и Израилем и дальнейшее развитие нашего сотрудничества", – подытожил Надоленко.

      Что известно о скандале с Сарой Нетаньяху?Супруги Нетаньяху прилетели в Украину 19 августа. Когда они сошли с самолета в "Борисполе", их приветствовали 3 девушки в традиционных украинских костюмах и по традиции угощали хлебом и солью. Премьер-министр Израиля отломил кусочек каравая, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик жене Саре. Та же, как видно на видео, как будто выбросила кусок хлеба на землю, который ее просили попробовать.

      Видео инцидента с хлебом и Сарой Нетаньяху:

       

      blog_ava
      На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа самых интересных мероприятий
      сегодня
      2806
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Новости Израиля Биньямин Нетаньяху
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 20 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      сегодня , 19:30 Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      42
      Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      сегодня , 18:02 Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      Інна Жолобович 488
      Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      сегодня , 17:30 Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      Анастасія Зазуляк 559
      Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      сегодня , 17:06 Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      275
      Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      сегодня , 17:02 Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      Злой Одессит 1212
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук