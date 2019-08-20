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      Чому дружина Нетаньяху потрапила у скандал з хлібом в Україні: пояснення посла

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      Інцидент з короваєм та Сарою Нетаньяху є недопрацюванням ізраїльського протоколу
      Інцидент з короваєм та Сарою Нетаньяху є недопрацюванням ізраїльського протоколу / shalom.it

      Інцидент з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху, яка під час візиту в Україну кинула на землю шматок короваю, найімовірніше, є недопрацюванням ізраїльської служби протоколу.

      Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко у коментарі Укрінформу сказав, що Сару Нетаньяху мали попередити про українську традицію та її важливість.

      Важливо: Жодної неповаги: у Зеленського та Нетаньяху пояснили скандальний інцидент із хлібом

      Я думаю, що це (інцидент з короваєм, – 24 канал) просто недопрацювання ізраїльского протоколу – там випадково не попередили дружину прем'єр-міністра щодо цієї традиції. До того ж, в Ізраїлі немає традиції такого дуже шанобливого і бережного ставлення до хліба, як в Україні. У них, наприклад, після Песаха весь хліб спалюється. Тому, щоби ви розуміли, хліб - це не щось надзвичийне для Ізраїлю,
      – пояснив дипломат.

      Посол додав, що бачив відео з церемонії зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в аеропорту Бориспіль. Проте, за його словами, Сара Нетаньяху "просто струсила якісь крихти", що залишалися.

      "Я думаю, що на це не потрібно звертати уваги. Нам потрібно звертати увагу на дійсно важливі речі – цим візитом було підтверджено дружбу між Україною та Ізраїлем і подальший розвиток нашої співпраці", – підсумував Надоленко.

      Що відомо про скандал із Сарою Нетаньяху?Подружжя Нетаньяху прилетіли в Україну 19 серпня. Коли вони зійшли з літака в "Борисполі", їх вітали 3 дівчини в традиційних українських костюмах і за традицією пригощали хлібом та сіллю. Прем’єр-міністр Ізраїлю відламав шматочок короваю, вмочив в сіль і надкусив. Після цього він передав скибочку дружині Сарі. Та ж, як видно на відео, начебто викинула шматок хліба на землю, який її просили скуштувати.

      Відео інциденту з хлібом і Сарою Нетаньяху:

       

      blog_ava
      Горіховий Спас: українські традиції та прикмети
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      Теги: Новини України Скандал Біньямін Нетаньяху Новини Ізраїля Новини політики
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