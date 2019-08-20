Жодної неповаги: у Зеленського та Нетаньяху пояснили скандальний інцидент із хлібом

Дружина Біньяміна Нетаньяху не мала наміру проявити якусь неповагу до України. Загалом жодні випадки не можуть знецінити важливість візиту прем'єр-міністра Ізраїлю до Києва.

"Це було зроблено ненавмисно і в жодному разі не є проявом неповаги до України", – заявила прес-секретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Детальніше: Сара Нетаньяху влаштувала скандал та викинула шматок українського короваю на землю

"Ніщо не може затьмарити важливість і масштабність візиту прем'єра Ізраїлю до України, який відбувся вперше за 20 років і став для обох країн важливим поштовхом до розвитку відносин в економічній, освітній, культурній сферах і в IT", – наголосила Мендель.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху не залишився осторонь інциденту та прокоментував його. Він наголосив, що його дружина Сара з поваги до України спеціально вибрала для візиту до Києва жовто-блакитний одяг. А прикрість із хлібом в аеропорту була хіба способом привернути увагу.

Я здійснюю історичний візит до України. Але сумніваюся, чи отримав би він висвітлення у ЗМІ, якби не було "події з хлібом",

– сказав Нетаньягу у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook-сторінці політика.

Ізраїльський прем'єр зазначив, що якщо такий інцидент був потрібен, аби люди "звернули увагу на візит, який приносить договір про зону вільної торгівлі, представництво України в Єрусалимі й інші важливі досягнення – нехай так і буде".

"Схоже, ми винайшли спосіб привернути увагу", – пожартував Нетаньягу, також він зацитував слова керівника Офісу Президента Андрія Богдана, що пані Нетаньягу не мала наміру проявляти неповагу до України.

Сара Нетаньяху: біографія дружини ізраїльського прем'єр-міністра – у матеріалі 24 каналу.

Що це за скандал із Сарою Нетаньяху?Зранку 19 серпня журналіст Дмитро Дубов, який супроводжував ізраїльську делегацію в Україні, оприлюднив на своїй сторінці в Facebook відео, де Сара Нетаньягу начебто кидає хліб на землю під час церемонії зустрічі в аеропорту "Бориспіль". Мовиться про шматок короваю хліба, яким, разом із сіллю, за звичаєм слов'янських народів зустрічають поважних гостей.



Коли подружжя Нетаньяху зійшли з літака в Києві, їх вітали 3 дівчини в традиційних українських костюмах із хлібом та сіллю. Прем’єр-міністр Ізраїлю відламав шматочок короваю, вмочив в сіль і надкусив. Після цього він передав скибочку дружині. Та ж, як видно на відео, начебто викинула шматок хліба, який її просили скуштувати.

Ось відео інциденту з хлібом і Сарою Нетаньягу: