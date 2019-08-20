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      Никакого неуважения: у Зеленского и Нетаньяху объяснили скандальный инцидент с хлебом

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      Зеленский и Нетаньяху во время встречи 19 августа
      Зеленский и Нетаньяху во время встречи 19 августа / .president.gov.ua

      Жена Биньямина Нетаньяху не намеревалась проявить какое-то неуважение к Украине. В целом никакие случаи не могут обесценить важность визита премьер-министра Израиля до Киева.

      "Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине", – заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

      Подробнее: Сара Нетаньяху устроила скандал и выбросила кусок украинского каравая на землю

      "Ничто не может затмить важность и масштабность визита премьера Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT", – подчеркнула Мендель.

      Премьер-министр Израиля Нетаньяху не остался в стороне от инцидента и прокомментировал его. Он подчеркнул, что его жена Сара из уважения к Украине специально выбрала для визита в Киев желто-голубую одежду. А огорчение с хлебом в аэропорту было разве что способом привлечь внимание.

      Я совершаю исторический визит в Украину. Но сомневаюсь, получил бы он освещение в СМИ, если бы не было "события с хлебом",
      – сказал Нетаньяху в видеообращении, обнародованном на Facebook-странице политика.

      Израильский премьер отметил, что если такой инцидент был нужен, чтобы люди "обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме и другие важные достижения – пусть так и будет".

      "Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание", – пошутил Нетаньяху, также он процитировал слова руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, что госпожа Нетаньяху не собиралась проявлять неуважение к Украине.

      Сара Нетаньяху: биография жены израильского премьер-министра – в материале 24 канала.

      Что это за скандал с Сарой Нетаньяху?
      Утром 19 августа журналист Дмитрий Дубов, который сопровождал израильскую делегацию в Украине, обнародовал на своей странице в Facebook видео, где Сара Нетаньягу якобы бросает хлеб на землю во время церемонии встречи в аэропорту "Борисполь". Говорится о куске каравая хлеба, которым, вместе с солью, по обычаю славянских народов, встречают почетных гостей.

      Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали 3 девушки в традиционных украинских костюмах с хлебом и солью. Премьер-министр Израиля отломил кусочек каравая, макнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик жене. Та же, как видно на видео, вроде бы выбросила кусок хлеба, который ее просили попробовать.

      Вот видео инцидента с хлебом и Сарой Нетаниягу:

      ВСТРЕЧА ЗЕЛЕНСКОГО И НЕТАНЬЯХУ: ГЛАВНОЕ
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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху Новости Израиля
      Источник: 24 канал
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