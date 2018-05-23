Почетное консульство Украины появилось в одной из стран Африки
В кенийском городе Момбаса открыли почетное консульство Украины.
В торжественном открытии лично принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Читайте также: В Кении появилась гигантская трещина, которая может расколоть пополам Африку: потрясающее видео
Момбаса сегодня желто-голубая :). Открываем Почетное консульство Украины в замечательном городе на юге Кении и устанавливаем региональное сотрудничество!
– сообщил он в своем Twitter, добавив фото с открытия.
К слову, это первый в истории визит министра иностранных дел в эту африканскую страну.
Город Момбаса расположен на юге Кении и является вторым по величине городом страны и главной морской гаванью.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии