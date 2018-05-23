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Почетное консульство Украины появилось в одной из стран Африки

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В Кении открыли почетное консульство Украины
В Кении открыли почетное консульство Украины / Twitter Павела Климкина

В кенийском городе Момбаса открыли почетное консульство Украины.

В торжественном открытии лично принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Момбаса сегодня желто-голубая :). Открываем Почетное консульство Украины в замечательном городе на юге Кении и устанавливаем региональное сотрудничество!
– сообщил он в своем Twitter, добавив фото с открытия.

К слову, это первый в истории визит министра иностранных дел в эту африканскую страну.

Город Момбаса расположен на юге Кении и является вторым по величине городом страны и главной морской гаванью.

 

Теги: Новости Украины Африка Кения Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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