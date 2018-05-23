Почетное консульство Украины появилось в одной из стран Африки

В кенийском городе Момбаса открыли почетное консульство Украины.

В торжественном открытии лично принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Момбаса сегодня желто-голубая :). Открываем Почетное консульство Украины в замечательном городе на юге Кении и устанавливаем региональное сотрудничество!

– сообщил он в своем Twitter, добавив фото с открытия.

Момбаса сьогодні жовто-блакитна :). Відкриваємо Почесне консульство України в чудовому місті на півдні Кенії та встановлюємо регіональну співпрацю! pic.twitter.com/k6T7GqFSyW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 травня 2018 р.

К слову, это первый в истории визит министра иностранных дел в эту африканскую страну.

В країні, де всі слухають радіо, спілкуємося про все: від нашої двосторонньої адженди - до боротьби з російською агресією. Офіційний візит до Кенії триває :) pic.twitter.com/mKuQ7R9sr2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 травня 2018 р.

Город Момбаса расположен на юге Кении и является вторым по величине городом страны и главной морской гаванью.