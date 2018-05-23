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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Почесне консульство України з'явилось в одній з країн Африки

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У Кенії відкрили почесне консульство України
У Кенії відкрили почесне консульство України / Twitter Павла Клімкіна

У кенійському місті Момбаса відкрили почесне консульство України.

В урочистому відкритті особисто взяв участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Момбаса сьогодні жовто-блакитна :). Відкриваємо Почесне консульство України в чудовому місті на півдні Кенії та встановлюємо регіональну співпрацю! 
– повідомив він у своєму Twitter, додавши фото з відкриття.

До слова, це перший в історії візит міністра закордонних справ України до цієї африканської країни.

Місто Момбаса розташоване на півдні Кенії і є другим за величиною містом країни та головною морською гаванню.

 

Теги: Новини України Павло Клімкін Кенія Африка
Джерело: 24 Канал
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