Почесне консульство України з'явилось в одній з країн Африки
У кенійському місті Момбаса відкрили почесне консульство України.
В урочистому відкритті особисто взяв участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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Момбаса сьогодні жовто-блакитна :). Відкриваємо Почесне консульство України в чудовому місті на півдні Кенії та встановлюємо регіональну співпрацю!
– повідомив він у своєму Twitter, додавши фото з відкриття.
До слова, це перший в історії візит міністра закордонних справ України до цієї африканської країни.
Місто Момбаса розташоване на півдні Кенії і є другим за величиною містом країни та головною морською гаванню.
Джерело: 24 Канал
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