Почесне консульство України з'явилось в одній з країн Африки

У кенійському місті Момбаса відкрили почесне консульство України.

В урочистому відкритті особисто взяв участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Момбаса сьогодні жовто-блакитна :). Відкриваємо Почесне консульство України в чудовому місті на півдні Кенії та встановлюємо регіональну співпрацю!

– повідомив він у своєму Twitter, додавши фото з відкриття.

Момбаса сьогодні жовто-блакитна :). Відкриваємо Почесне консульство України в чудовому місті на півдні Кенії та встановлюємо регіональну співпрацю! pic.twitter.com/k6T7GqFSyW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 травня 2018 р.

До слова, це перший в історії візит міністра закордонних справ України до цієї африканської країни.

В країні, де всі слухають радіо, спілкуємося про все: від нашої двосторонньої адженди - до боротьби з російською агресією. Офіційний візит до Кенії триває :) pic.twitter.com/mKuQ7R9sr2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 травня 2018 р.

Місто Момбаса розташоване на півдні Кенії і є другим за величиною містом країни та головною морською гаванню.