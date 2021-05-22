Теперь спецбатальон "почетного караула" Национальной гвардии Украины будет нести службу в выходные и праздничные дни.
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В пресс-службе Верховной Рады пояснили, что с 10:00 до 18:00 каждый час будет происходить смена караула.
22 мая после длительного перерыва, вызванного карантинными ограничениями, нацгвардейцы возобновили несение службы под Радой. Церемония традиционно сопровождалась поднятием Государственного флага.
Традиция несения караула
- Эта традиция была основана в знак памяти четырех нацгвардейцев, погибших в результате взрыва гранаты на площади Конституции 31 августа 2015 года.
- Впервые церемония несения Почетного караула и поднятия государственного флага состоялась 1 марта 2020 года, но была приостановлена из-за карантинных ограничений.
Возле Верховной Рады возобновили несение службы / Фото пресс-службы Верховной Рады
Церемония сопровождалась поднятием флага / Фото пресс-службы ВР
Как почетный караул Нацгвардии заступает на службу: смотрите видео