Тепер спецбатальйон "Почесної варти" Національної гвардії України нестиме службу у вихідні та святкові дні.

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У пресслужбі Верховної Ради пояснили, що з 10:00 до 18:00 щогодини відбуватиметься зміна караулу.

22 травня після тривалої перерви, спричиненою карантинними обмеженнями, нацгвардійці відновили несення служби під Радою. Церемонія традиційно супроводжувалась підняттям Державного прапора.

Традиція несення варти

  • Ця традиція була заснована в знак пам'яті чотирьох нацгвардійців, які загинули в результаті вибуху гранати на площі Конституції 31 серпня 2015 року.
  • Вперше церемонія несення Почесної варти й підняття державного прапора відбулася 1 березня 2020 року, але була тимчасово припинена через карантинні обмеження.

Біля Верховної Ради відновили несення Почесної варти

Біля Верховної Ради відновили несення служби / Фото пресслужби Верховної Ради

Церемонія супроводжувалась підняттям Державного прапору
Церемонія супроводжувалась підняттям прапору / Фото пресслужби ВР

Як Почесна варта Нацгвардії заступає на службу: дивіться відео

 