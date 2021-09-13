Почтальоны не хотят работать на полную ставку, – глава Укрпочты

Глава Укрпочты заявил, что стремится к тому, чтобы в компании работало меньше людей, но с большими зарплатами. В то же время сами работники к этому пока не готовы.

Люди не хотят работать, – Смелянский

Вместо трех почтальонов на 0,3% ставки компания хочет взять одного человека с полной оплатой. Об этом Игорь Смелянский заявил в интервью.

К теме Как Укрпочте удалось сократить свои убытки на десяток миллионов гривен

Люди просто не готовы переходить на полную ставку даже с повышением оклада. Они привыкли, что работают 3 дня, а 2 дня с внуком или на другой работе. Вот эти слезы и сопли в соцсетях: "Я работаю на 0,2% ставки". Так мы же предлагаем перейти на полную,

– рассказал гендиректор.

Укрпочту хотят автоматизировать

Смелянский отметил проблемы автоматизации Укрпочты. По его словам, в селе сложно найди человека, работающего на компьютере, а не на счетах и ​​бумажках. Поэтому для того, чтобы иметь технически подкованных работников, компания готова платить высокие зарплаты.

"Мы много усилий сейчас вкладываем именно в IT, в улучшение логистики. Не потому, что они завтра дадут эффект, а потому, что я понимаю – рынок труда лучшим не станет. Если я буду конкурировать с клубникой в ​​Польше, ничем хорошим это не закончится", – объяснил глава компании.