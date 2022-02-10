Почти +13 градусов: на "Академике Вернадском" зафиксировали рекордную температуру

В Антарктиде, на украинской станции "Академик Вернадский" в феврале зафиксировали новый температурный рекорд. Столбики термометров там показали +12,7 градуса.

Эта температура воздуха на один градус выше предыдущего рекорда. Его установили в 1985 году.

Читайте также Спасатели откапываются: наблюдательный пост в Карпатах замело снегом

На "Академике Вернадском" рекордная температура

На этой неделе на нашей станции был зарегистрирован температурный рекорд +12,7 градуса,

– сообщили в центре.

Метеоролог 26-й УАЭ Александр Надточий сообщил, что предыдущий рекорд составлял +11,7 градуса.

В то же время аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, который расположен к северу от "Вернадского".

Ученые связывают такое резкое потепление с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".



На "Академике Вернадском" зафиксировали рекордную температуру / Фото НАНЦ

Что такое "атмосферная река" и эффект "горного фена"

Атмосферная река – это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро перенесла теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду. Это явление в рамках совместных исследований в Антарктиде изучают французские и украинские метеорологи.

Эффект "горного фена" – сильный теплый ветер с гор. В ходе регистрации температурного рекорда сила ветра была довольно высокая – 27,9 метра за секунду. Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами (от чего воздух теряет влагу и нагревается).

Поскольку в результате усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность "фенов" в дальнейшем будет усиливаться.

В Национальном антарктическом научном центре отметили, что такие температурные рекорды настораживают. Они являются одним из свидетельств изменения климата.

Обратите внимание – спасатели откапывают наблюдательный пост в Карпатах: смотрите видео

Напомним, в декабре 2021 на станции "Академик Вернадский" зафиксировали другой рекорд – высота снежного покрова достигла 3 метров

Отрывок из сообщения Национального антарктического научного центра:

На этой неделе на нашей станции был зарегистрирован температурный рекорд +12,7 С°. Как отмечает Александр Надточий, метеоролог 26-й УАЭ, "предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, и он составлял +11,7с°". В то же время аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, который расположен севернее "Вернадского".

Ученые связывают такое резкое потепление с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".

Такие температурные рекорды настораживают, ведь они являются одним из свидетельств изменения климата. Напоминаем, что в декабре на нашей станции был зафиксирован другой рекорд – высота снежного покрова достигла 3 метров.