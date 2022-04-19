Об этом на очередном заседании правительства проинформировал глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.

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На заседании обсуждали вопросы соцвыплат для перемещенных лиц

По словам Шмыгаля, Правительство начало начислять выплаты для внутриперемещенных лиц с 8 апреля. Кроме того, он рассказал о том, как будут производиться начисления.

По 2 тысячи гривен на каждого взрослого и по 3 тысячи гривен на ребенка или лицо с инвалидностью,

– отметил глава Кабинета Министров.

Шмыгаль также подчеркнул, что уже 250 тысяч человек получили свои средства.

Постепенно будем перечислять деньги всем нашим вынужденным переселенцам,

– подытожил он.

Обратите внимание, ранее Денис Шмыгаль рассказал, что Правительство продолжит начислять все социальные выплаты украинцам, оказавшимся во временной оккупации или в окружении.

Кстати – Шмыгаль и премьер Литвы посетили Бородянку