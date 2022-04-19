Про це на черговому засіданні Уряду проінформував очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

Читайте також У Зеленського обговорили найважливіші законодавчі ініціативи в умовах війни

На засіданні обговорювали питання соцвиплат для переміщених осіб

За словами Шмигаля, Уряд почав нараховувати виплати для внутрішньо переміщених осіб із 8 квітня. Крім того, він розповів про те, як відбуватимуться нарахування.

По 2 тисяч гривень на кожного дорослого та по 3 тисячі гривень на дитину або особу з інвалідністю,

– зазначив глава Кабінету Міністрів.

Шмигаль також наголосив, що наразі вже 250 тисяч людей отримали свої кошти.

Поступово будемо перераховувати гроші всім нашим вимушеним переселенцям,

– підсумував він.

Зверніть увагу, раніше Денис Шмигаль розповів, що Уряд продовжить нараховувати усі соціальні виплати українцям, які опинилися у тимчасовій окупації чи оточенні.

До речі – Шмигаль та прем'єр Литви відвідали Бородянку