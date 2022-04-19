Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Участь у нараді взяло керівництво Верховної Ради, народні депутати та члени уряду. Всі вони обговорили найважливіші законодавчі ініціативи, зокрема:

указ щодо продовження воєнного стану,

законопроєкти про правовий режим на тимчасово окупованій території,

зміни до Кримінального процесуального кодексу тощо.

Всі вони будуть невідкладно розглянуті. Законодавство держави має відповідати вимогам сьогодення,

– зазначив український лідер.

У Зеленського обговорили важливі законодавчі ініціативи: дивіться відео

Додамо, Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні. Термін дії чинного завершується 25 квітня. Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляє, що цього разу воєнний стан продовжать аж до 24 червня.



Які заходи передбачає воєнний стан в Україні / Інфографіка 24 каналу