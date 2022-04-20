Эта информация была обнародована в Генштабе Вооруженных Сил Украины утром 20 апреля. Важно, что приведенные цифры только ориентировочными, ведь из-за высокой интенсивности боевых действий точные данные назвать трудно.
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Потери России в войне против Украины
Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по 20 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 900 человек;
- танков – 815 единиц;
- боевых бронированных машин – 2087 единиц;
- артиллерийских систем / artillery systems – 391 единица;
- РСЗО – 136 единиц,
- средства ПВО – 67 единиц,
- самолетов – 171 единица,
- вертолетов – 150 единиц,
- автомобильной техники – 1504 единицы,
- корабли/катера boats/cutters – 8 единиц,
- цистерн из ГСМ – 76 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 165 единиц.
- Специальная техника – 27 единиц.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.
Бей оккупанта! В итоге победим! Наша сила – в правде,
– говорится в сообщении Генштаба.
Потери России в войне против Украины по состоянию на 20 апреля / Данные Генерального штаба ВСУ
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