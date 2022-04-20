Цю інформацію оприлюднили у Генштабі Збройних Сил України вранці 20 квітня. Важливо, що наведені цифри є лише орієнтовними, адже через високу інтенсивність бойових дій точні дані назвати важко.

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Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого до 20 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 20 900 осіб;

танків – 815 одиниць;

бойових броньованих машин – 2087 одиниці;

артилерійських систем – 391 одиниця;

РСЗВ – 136 одиниць;

засобів ППО – 67 одиниць;

літаків – 171 одиниця;

гелікоптерів – 150 одиниць;

автомобільної техніки – 1504 одиниці;

кораблів /катерів – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 165 одиниць;

спеціальної техніки – 27 одиниць;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Втрати Росії у війні проти України станом на 20 квітня/ Дані Генерального штабу ЗСУ

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