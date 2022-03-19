Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что Вооруженные Силы Украины не теряют бдительности и сохраняют полную готовность к обороне.

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"Мужественно держат позиции на Изюмском направлении, где враг не оставляет попыток наступления. Но все попытки наша армия отвергает. Потому что "курсанты", которых присылают россияне, не выдерживают и часа боя с нашими защитниками", – отметил Олег Синегубов.

Кроме того, он поблагодарил жителей за неравнодушие и активность. Ведь благодаря информации от местных, в одном из жилых домов Харькова обнаружили представителей диверсионно-разведывательной группы.

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