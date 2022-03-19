Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що Збройні Сили України не втрачають пильності та зберігають повну готовність до оборони.

Важливо В Україні знищили вже понад 14 400 російських окупантів

"Мужньо тримають позиції на Ізюмському напрямку, де ворог не полишає спроб наступу. Але всі намагання наша армія відкидає. Бо "курсанти", яких присилають росіяни, не витримують і години бою з нашими захисниками", – зазначив Олег Синєгубов.

Крім того, він подякував жителям за небайдужість та активність. Адже завдяки інформації від місцевих, в одному з житлових будинків Харкова виявили представників диверсійно-розвідувальної групи.

До теми: Як виглядає зараз Харків після обстрілів окупантів – дивитись відео